A szentendrei-szigeti PAPI új szintre emeli a farm to table fogalmát

Ha különleges gasztronómiai összélményre vágytok, akkor irány Pócsmegyer a Szentendrei-szigeten, ahol tavaly év végén megnyílt a PAPI, az ország egyik legkülönlegesebb hangulatú farm to table étterme.

A PAPI a KIOSK- és Babel-tulajdonos Hlatky-Schlichter Hubert legszemélyesebb projektje, hiszen a birtokot és az azon álló épületeket édesapjától örökölte, így ez a hely az ő közös történetük. A lovardából azonban, önmagához hűen, éttermet álmodott meg, méghozzá olyat, ami amennyire csak lehet, önellátó, és a régió ízeire és alapanyagaira épül. Az etikus, természetbarát gazdálkodás azért is fontos Hubert számára, mert szeretné, ha kislányára egy fenntarthatóbb jövő várna, az étteremszektorban pedig erre a farm to table koncepció kínálja a legjobb megoldást.

A PAPI bárjában csak magyar eredetű alkoholok vannak, a koktélok mellett erős a mentes felhozatal is

Ottjártunkkor odakint éppen hó szállingózott a dunai szigetre, de bent, a lovardából étteremmé alakított PAPI-ban melegen ropogott a tűz a kandallóban. A hely varázslatosságát (ami nyáron még szebb lesz, vagy legalábbis máshogyan szép) tovább növeli, hogy aki ide tér be ebédelni vagy vacsorázni, előtte körbesétálhat a birtokon, ahol az étterem konyhájára kerülő alapanyagok is teremnek.

Minden helyben terem

Jelenleg még a vetés időszaka zajlik Orosz Gábor farm to table executive vezetésével, ebből lesz majd a sok finom, házi termesztésű zöldség az év hátralévő részében. A téli időszakra pedig a tépőzöldek és a gyökérzöldségek mellett sok-sok szezon közbeni befőzéssel készül majd fel Babiczky Gergő head chef és tapasztalt csapata. Bár az étterem télen indult, már ekkorra is sikerült eltenni a tavalyi termésből például sütőtököt és pesztót, idén pedig nagy erőkkel készülnek a rengeteg helyben termő zöldség, gyümölcs és fűszernövény betakarítására, sőt, ha minden jól megy, saját mézük is lesz.

Amit most elvetnek, abból lesz a következő szezonok alapanyaga

Kapirgálós csirke és tahitótfalusi pisztráng

Mint minden farm to table étteremnél, az étlap itt is rendszeresen fog változni, mindig alkalmazkodva az éppen érő idényterményekhez. Amit nem helyben termelnek, azt is a szigetről szerzik be:

a környékbeli kapirgálós csirke valamint a tahitótfalusi pisztráng mind meghatározó elemei a letisztult étlapnak.

Nem érdemes a desszerteket sem kihagyni, mert Hodunov Hanna kicsit megcsavart magyar klasszikusai igazán maradandó élményt nyújtanak.

Nézd meg videónkat is a PAPI étterem izgalmas mikrovilágáról: