2026.03.04.

A japánok zseniális bevásárlótrükkje, mellyel te is rengeteget spórolhatsz

Nem mindig az akcióvadászat hozza a legnagyobb megtakarítást. Néha az segít igazán, ha teljesen új szemlélettel közelítünk a bevásárláshoz. A japán eredetű, úgynevezett mottainai módszer pontosan ebben segít: tudatosabb döntésekkel ugyanis jelentősen csökkenthetők az élelmiszer-kiadások.

Manapság egy egyszerű, alapvető bevásárlás is könnyedén elérheti a tízezer forintot, és akkor még semmi különleges nem került a kosárba. Az árak emelkedése mellett azonban sokszor a saját szokásaink is hozzájárulnak ahhoz, hogy a kasszánál kellemetlen meglepetés érjen bennünket. A japánok erre is kidolgoztak egy hatékony szemléletet, amely nemcsak a pazarlást csökkenti, hanem a pénztárcát is kíméli a bevásárlást.

Egy nő bevásárol
A japánok zseniális bevásárlótrükkje, mellyel te is rengeteget spórolhatsz
Mi az a mottainai?

A mottainai egy japán kifejezés, amely nagyjából azt jelenti: „kár érte” vagy „micsoda pazarlás”. A mögötte álló filozófia az erőforrások megbecsüléséről szól – legyen szó élelmiszerről, vízről vagy akár egy darab csomagolóanyagról.

Ez a gondolkodásmód túlmutat a fenntarthatóságon: a tudatos, mértékletes használatot helyezi előtérbe. Japánban már iskoláskorban arra nevelik a gyerekeket, hogy úgy bánjanak az erőforrásokkal, mintha azok korlátozottan állnának rendelkezésre.

Az étkezésben ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:

  • csak annyit szedünk a tányérra, amennyit valóban megeszünk,
  • nem vásárolunk többet, mint amennyit ténylegesen felhasználunk,
  • az ételmaradékot nem kidobjuk, hanem új fogássá alakítjuk.

Hogyan csökkenti a kiadásokat?

A bevásárlás végösszegét nemcsak az árak növekedése befolyásolja, hanem az is, hogy gyakran terv nélkül vásárolunk. Impulzusból kerül a kosárba egy akciós termék, túl sok friss zöldséget veszünk, ami végül a hűtőben végzi, vagy feleslegesen rendelünk ételt, miközben alapanyagok várnak felhasználásra.

Forrásunk volt.

Ne kézzel – Ezt az egy tárgyat mindig mosogatógépben mosd...

Mai Otthon Tippünk egy olyan konyhai tárgyat emel ki a sokból, melyet kifejezetten mosogatógépben ajánlott tisztítani. Kézzel mosogatva ugyanis nem érhetünk el olyan kiváló eredményt, és pillanatok alatt el is törhetjük. Ez pedig nem más, mint a törékeny, vékony üvegű borospohár.

Hétvezér tokány

Sajnos a tokányokról azt kell mondani, hogy ma az étkezési divat peremén helyezkednek el. A tokányok a legősibb magyar konyhára emlékeztetnek. A pusztákon vándorló elődeink a húst ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

