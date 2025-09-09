Ez a mosógép legtöbbet fogyasztó programja: a szerelő szerint is vízpazarlás

Nem minden mosás egyforma, és ettől függően más víz- és energiafogyasztással jár egy program elindítása. Lássuk, melyik az, amelyik a legtöbbet fogyasztja!
A mosógép ma már szinte minden háztartás szerves részét képezi, amit heti szinten több alkalommal is bevetünk a tiszta és friss ruhák meglétéért. Viszont egyáltalán nem mindegy, hogy milyen mosási programmal tesszük mindezt, és épp az, amelyikről azt gondolnánk, hogy idő- és energiatakarékos, azzal járunk a legrosszabbul.
Ez nem más, mint a gyors mosási program.
És habár pont ezekben vakon bízunk, hiszen 20-30 perc alatt végzi el a dolgát, nem tesszük jól. A gyors mosási programok több vízzel és magasabb hőmérséklettel kompenzálják az idő rövidségét. A gyors mosási program hasznos lehet, ha csak néhány ruhadarabot szeretnél felfrissíteni, de nem rendszeres használatra szánták, mert a környezetet, a pénztárcádat és még a ruháidat sem kíméled ezzel a mosási programmal.
Tipp:
Ez a program jobban védi az anyagokat, hiszen a kíméletes hőmérséklet óvja a ruhák színét és állagát. Fontos az is, hogy a mosógépet tartsuk karban: a csövek és a dob kitisztítása segít, hogy a mosógépünk hosszabb életűvé váljon.