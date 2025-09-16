Termékvisszahívás: ezúttal egy mogyorókrémmel akadt gond

Nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Termékvisszahívás: súlyos allergiás reakciót válthat ki ez a mogyorókrém

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

2. Márka: Gourmet Celebi

3. Kiszerelés: 300.0 g

4. Tételszám: 8681334011195

5. MMI: 27/06/2026

6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

7. Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltál, ne fogyaszd el.

