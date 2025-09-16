Család

2025.09.16.

Termékvisszahívás: ezúttal egy mogyorókrémmel akadt gond

Nosalty profilképe Nosalty

Nem jelölt allergéneket, mogyorót, pisztáciát és mandulát azonosítottak egy Törökországból importált mogyorókrémben. A termékből Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Arman Èlker Kft. ), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

Mogyorókrém
Termékvisszahívás: súlyos allergiás reakciót válthat ki ez a mogyorókrém
forrás

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

1. Termék megnevezése: Erdnuss Creme Yer Fistigi Kremasi /Gourmet Celebi mogyorókrém

2. Márka: Gourmet Celebi

3. Kiszerelés: 300.0 g

4. Tételszám: 8681334011195

5. MMI: 27/06/2026

6. Gyártó: Kureysogullari Gida Tarim Ürün. Teks. Nak. Pet. Amb. Otom. Tic. Ltd. (Törökország)

7. Importőr: Akar GmbH (Németország)

Termékvisszahívás oka: nem jelölt mogyoró, pisztácia és mandula allergének

A termék fogyasztása arra érzékeny fogyasztók számára egészségügyi kockázatot jelenthet.

Amennyiben a fenti azonosító adatokkal rendelkező termékből vásároltál, ne fogyaszd el.

Forrásunk volt.

Hirdetés
5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

tortilla

Krémsajtos-sonkás tortilla

Mikor már unod a sima szendvicset vagy vendégeket vársz és szeretnél valami gyorssal de ütőssel előrukkolni, akkor próbáld ki ezt a tortillatekercset, megkenve az ARLA lágy, selymes és ...

ragu

Pikáns tarjaragu serpenyőből

Ez a recept nálunk a gyors, de mégis házias ízeket idéző ebédek sztárja. A tarja omlósra sül, a fűszerek pedig tökéletesen átjárják. Bármilyen körettel, vagy épp egy szelet puha ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Egy férfi mérlegre áll
Család

Már nemcsak a nőket érinti ez a veszélyes betegség, hanem...

Bár az anorexia és a különféle evészavarok inkább női problémaként ismertek, világszerte egyre több férfit érint, akiknél a betegség még súlyosabb következményekkel járhat. A szakértők szerint a korai felismerés és a célzott kezelés kulcsfontosságú a felépüléshez, és a férfiak speciális igényeit figyelembe vevő támogatás javíthatja az esélyeket.

Nosalty
ételek a Costes Downtown sajtóeseményéről
Család

10 éves a Costes Downtown: A kortárs művészet szó szerint...

A Costes Downtown tízéves jubileumát formabontó módon ünnepli: a belvárosi étterem a rá jellemző laza hangulatú fine dining élményt a kortárs képzőművészettel ötvözi, amely nemcsak a falakon jelenik meg, hanem Hack Barnabás séf tányérjain is életre kel. A vendégek így egyszerre ízlelhetik és szemlélhetik Barakonyi Zsombor vibráló, grafitti stílusú városképeit. Az étterem Urban Jungle hangulatú oázisként kínál új nézőpontot a gasztronómiára.

Nosalty

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept