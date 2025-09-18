Sulikezdés

2025.09.18.

Mit főzzek ma? Becsinált leves, gyors káposztás kocka és osztrák almás rétes a menüd

Nosalty profilképe Nosalty

Az alapanyagok nem is oly' drágák, hiszen csirkeaprólék, káposzta és alma alkotják a menü vázát.

Olcsó(bb) menüsor, ha szűk a pénztárcánk:

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

chilis bab

Chilis bab kukoricakenyérrel

A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

turorudi-szelet-turos-kakaos-sutemeny
túrós sütemény

Túrórudiszelet

Kedvenc magyar édességünk minden ízét magába kebelezte ez a krémes, édes süteményszelet. Szerencsére nem tartja meg őket magának, hanem a beléje harapókat kápráztatja a friss túró, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept