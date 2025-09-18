Olcsó(bb) menüsor, ha szűk a pénztárcánk:
Mit főzzek ma? Becsinált leves, gyors káposztás kocka és osztrák almás rétes a menüd
Az alapanyagok nem is oly' drágák, hiszen csirkeaprólék, káposzta és alma alkotják a menü vázát.
Az alapanyagok nem is oly' drágák, hiszen csirkeaprólék, káposzta és alma alkotják a menü vázát.
Olcsó(bb) menüsor, ha szűk a pénztárcánk:
A hot dog egy igazi klasszikus, azonban most variáltunk rajta és a puha buci helyett, ropogós leveles tésztába töltöttük. Mindenképp érdemes kipróbálni, ha kisebb darabokban sütjük, ...
Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...
A chilis bab a világ egyik legegyszerűbb étele. Csak összekeversz mindent, hagyod megfőni, és kész is. A kukoricakenyér szintén. Ez a két étel együtt iszonyatosan finom tud lenni, gyakran ...
Ha te is gyakran melegíted meg a kenyeret a mikróba, ne tedd - elmondjuk, miért nagy hiba.Szász Nóri
Az alapanyagok nem is oly' drágák, hiszen csirkeaprólék, káposzta és alma alkotják a menü vázát.Nosalty
Milliárdok maradnak a MOHU-nál a kidobott, vissza nem váltott palackok után.Nosalty
Meghalt Batta Ramon, a szentbékkállai Parázsló Étterem fiatal séfje.
Pazar ízek és ízkombók ősziesebb krémlevessel, franciás főétellel és magyarkedvenc desszerttel, sütiformában.
Ahogy azt megszokhattuk, újabb szuper akciónak nézünk elébe a következő héten is. A Lidlben ugyanis egy igen hasznos, konyhai munkát megkönnyítő géphez juthatunk hozzá nagyon olcsón.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...
Kedvenc magyar édességünk minden ízét magába kebelezte ez a krémes, édes süteményszelet. Szerencsére nem tartja meg őket magának, hanem a beléje harapókat kápráztatja a friss túró, ...