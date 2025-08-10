Életmód

2025.08.10.

Ezzel az étkezési javaslattal mérgezte meg a mesterséges intelligencia a felhasználóját

Nosalty profilképe Nosalty

Ritka betegséggel került kórházba egy 60 éves férfi 3 hónappal azután, hogy elkezdte a ChatGPT étkezési javaslatát beiktatni étrendjébe. Pszichiátriai tünetek jelentkeztek nála, úgy mint hallucináció és paranoia.

A mesterséges intelligencia tanácsát megfogadva jutott a sürgősségi osztályra egy 60 éves férfi, aki a sót nátrium-bromidra cserélte

Kórházi folyosó
Ezzel az étkezési javaslattal mérgezte meg a mesterséges intelligencia a felhasználóját

Mint utóbb kiderült bromizmusban szenvedett, ami a szervezetében felgyűlt túl nagy mennyiségű bróm miatt alakult ki. A férfi azért jelent meg a kórház sürgősségi osztályán, mert attól tartott, hogy szomszédja meg akarja mérgezni őt.

Az orvosi kivizsgálás után derült ki, hogy bromizmusban szenvedett, ami a 19-20. században gyakran előforduló betegség volt, mert sok gyógyszerben hatóanyagként szerepelt a nátrium-bromid.

A férfi állapota a kórházban rosszabbodott, hallucinációi és paranoid képzetei felerősödtek. 3 hét után tünetmentesen távozhatott, és a betegség nem újult ki nála.
A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a Live Science a megkeresésre azt válaszolta, hogy semmilyen esetben nem szabad a ChatGPT által javasoltakat szakértői véleménynek tekinteni.

Forrásunk volt.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát

Legújabb receptek

uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet ...

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept