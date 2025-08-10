Ritka betegséggel került kórházba egy 60 éves férfi 3 hónappal azután, hogy elkezdte a ChatGPT étkezési javaslatát beiktatni étrendjébe. Pszichiátriai tünetek jelentkeztek nála, úgy mint hallucináció és paranoia.

A mesterséges intelligencia tanácsát megfogadva jutott a sürgősségi osztályra egy 60 éves férfi, aki a sót nátrium-bromidra cserélte.

Ezzel az étkezési javaslattal mérgezte meg a mesterséges intelligencia a felhasználóját

Mint utóbb kiderült bromizmusban szenvedett, ami a szervezetében felgyűlt túl nagy mennyiségű bróm miatt alakult ki. A férfi azért jelent meg a kórház sürgősségi osztályán, mert attól tartott, hogy szomszédja meg akarja mérgezni őt.

Az orvosi kivizsgálás után derült ki, hogy bromizmusban szenvedett, ami a 19-20. században gyakran előforduló betegség volt, mert sok gyógyszerben hatóanyagként szerepelt a nátrium-bromid.

A férfi állapota a kórházban rosszabbodott, hallucinációi és paranoid képzetei felerősödtek. 3 hét után tünetmentesen távozhatott, és a betegség nem újult ki nála.

A ChatGPT-t fejlesztő OpenAI a Live Science a megkeresésre azt válaszolta, hogy semmilyen esetben nem szabad a ChatGPT által javasoltakat szakértői véleménynek tekinteni.

