2026.03.21.

9 év után bezár Budapest első csomagolásmentes boltja

Ápirilis végével bezár Budapest első csomagolásmentes üzlete, a Ligeti Bolt.

2018-ban indult útjára Budapest első csomagolásmentes boltja a 13. kerületben, amely sokakat inspirált a fenntarthatóság jegyében. Facebook-bejegyzésük szerint április végével végleg bezárnak.

Az első csomagolásmentes bolt

A Ligeti Bolt 2018-ban nyitott meg a 13. kerületi Katona József utcában, majd 2025-ben költöztek át egy szomszédos utcába, a Kresz Gézába.

A vásárlói kedv visszaesését már a költözés előtt is tapasztalták, és ez vezetett ahhoz, hogy az üzlet fenntartását sem tudják már kitermelni.

Budapest első ilyen jellegű boltjaként indult, és „sokakat inspirált a fenntartható, hazai termékeket, rövidebb ellátási láncot előnyben részesítő vásárlási és fogyasztási szokások kialakítására".

Mi vezetett a bezáráshoz?

  • jelentősen nőttek a bérleti díjak (2022: 14,5%, 2023: 17,6% infláció hatása)
  • emelkedtek a rezsi-, bér- és járulékköltségek
  • az élelmiszerárak miatt a vásárlók inkább olcsóbb alternatívákat keresnek
  • változó fogyasztói szokások: online vásárlás, házhozszállítás, készételek és csomagpontok térnyerése
  • a közösségi médiában nehéz organikusan elérni az embereket, fizetni kell a láthatóságért
  • csökkent a lelkesedés a hulladékcsökkentő életmód iránt a fogyasztási trendek és ipari hatások miatt
  • a megszokott kínálat és minőség fenntartása nálunk sem mindig sikerült, ami csalódást okozhatott

Köszönjük mindenkinek, aki nyitottsággal és érdeklődéssel figyelte a tevékenységünket, ellátogatott egyik-másik Ligeti Boltba az évek alatt, rendszeres vásárlónkká vált, hírét vitte és példával járt elő a csomagolásmentes vásárlásban

– írják bejegyzésükben.

Az üzlet április 30-ig várja a vásárlókat, de ezt követően még online május 18-ig lehet náluk vásárolni. Céljuk a készlet kiárusítása, de május 18. után nem fognak online sem működni, hiszen a csomagolásmentes vásárlás személyesen, üzlettérben tud megvalósulni.

