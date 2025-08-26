A Lidl Parkside termékével újjávarázsolhatod a konyhád

A Lidl legújabb terméke megbízható teljesítményt, könnyű használatot, és egy olyan érzést ígér, hogy bárki profi lehet a saját otthonában.

Akár egyetlen eszköz is képes lehet megváltoztatni otthonunkat. A Lidl aktuális, sajátmárkás barkácseszközével profi lehetsz a csiszolásban!

A Lidl kínálatában 2025. augusztus 28-tól egy vadonatúj barkácseszköz vár rád: a PARKSIDE fal- és mennyezetcsiszoló, amelynek ára mindössze 29 999 Ft.

A teleszkópos nyéllel akár 170 cm-ig is elérsz, a cserélhető csiszolófejek révén pedig mindig a megfelelő megoldást választhatod. Az állítható fordulatszám biztosítja, hogy minden felület a lehető legszebben simuljon el – így a konyha, a nappali vagy bármely helyiség új fényben tündököl majd.

A Lidl Parkside termékével újjá varázsolhatod a konyhád Lidl

A Lidl barkácskínálata az évek során szinte rajongótábort épített magának: sokan már a reklámok után rohannak az üzletbe, mert tudják, hogy az ilyen újdonságok hamar elfogynak a polcokról. A titok az ár, a minőség és a három év garancia hármasában rejlik.

