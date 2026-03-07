Utazás

2026.03.07.

Rákkeltő, hormonrendszert károsító vegyszereket tartalmaz az egyik legnépszerűbb (nőnapi) vágott virág

A rózsa szinte minden ünnep alkalmával a legnépszerűbb és legkelendőbb vágott virág, azonban az import fajtákkal érdemes vigyázni, mert veszélyes vegyszereket tartalmazhatnak.

Nőnap közeledtével (is) a rózsa számít a legnépszerűbb virágnak, főként a külföldről importált, tökéletesnek tűnő, hibátlan szirmú, nagy bimbós rózsaszálak és -csokrok. Sokan azonban nem gondolnak bele, hogy ez a kifogástalan megjelenés komoly áldozatokkal jár:

tökéletes, színes rózsacsokrok
Az Európába és az USA-ba importált vágott virágok jelentős része veszélyes vegyszereket tartalmaz

a termelők több növényvédő szert alkalmaznak, a vásárlók magasabb árat fizetnek, miközben a termesztő térségek lakói a talaj- és vízszennyezés következményeivel szembesülnek

– írja a Sokszínűvidék.

A tökéletes rózsák ára

A The Guardian cikkében is hivatkozott friss nemzetközi kutatás sajnos arra jutott, hogy az Európába és az Egyesült Államokba importált vágott virágok jelentős részében veszélyes növényvédőszer-maradványok mutathatók ki, amelyek közül több az emberi egészségre is kockázatot jelenthet.

Fontos, honnan származik az adott virág

Az Andokban, főként Ecuadorban, hatalmas üvegházakban termesztik az exportált rózsákat. Az ország a világ egyik legnagyobb rózsakivitelőjévé vált: évente több milliárd szál kerül a nemzetközi piacokra. .

Hormonrendszert károsító és rákkeltő anyagok a hibátlan külsejű rózsákban

A hibátlan megjelenés érdekében a termesztés során gyakran sok növényvédő szert használnak, mivel a vágott virágokra nem mindig vonatkoznak olyan szigorú szabályok, mint az élelmiszerekre.

Egy európai civil szervezet vizsgálata több tucat vegyszer maradványát mutatta ki a tesztelt csokrokban, köztük olyan anyagokat is, amelyek hormonrendszert károsíthatnak, rákkeltők lehetnek, vagy már tiltottak az EU-ban.

rózsavágás bokorról
Válasszuk inkább a helyi, szezonális virágokat, kertészeteket!

Nem csak a vásárlók, de a földeken dolgozó munkások is érintettek

A termesztő régiókban élő dolgozóknál és családjaiknál gyakran jelentkeznek légzőszervi és bőrproblémák, és egyes kutatások a vegyszerterhelést idegrendszeri és mentális gondokkal is összefüggésbe hozták.

Mi megoldás? Kérdezzük meg, honnan jön a virág!

Lehetőleg ellenőrzött forrásból eredő, fenntartható módon termesztett vagy helyi kertésztől, virágpiacról származó, szezonális virágokat válasszunk!

Forrásunk volt.

Utazás

Ha így főzöd a rizst, felére csökkentheted a kalóriatartalmát

Sokan lemondanak a rizsről, ha csökkenteni szeretnék a kalóriabevitelt, pedig egy egyszerű konyhai módszerrel jelentősen mérsékelhető az energiatartalma. Egy speciális főzési és hűtési technika hatására a rizsben lévő keményítő szerkezete megváltozik, így a szervezet kevesebb kalóriát képes hasznosítani belőle.

