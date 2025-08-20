Ez a kávégép lesz a saját profi baristád otthon, a konyhádban

A Krups Sensation Milk új kávégépe egy gombnyomásra varázsol a csészédbe barista minőségű kávét, sőt, tökéletes tejhabot is készít a tetejére. Teszteltük, és mindezt csak megerősíteni tudjuk.

A Krups Sensation Milk kávégépe segítségével egy szimpla gombnyomást követően élvezhetjük otthonunkban a hibátlan, professzionális kávé ízét: az új, elegáns, mégis időtlen dizájnt kapott gép minden kávékedvelőt egy profi barista szintjére emel. Már egyetlen érintésre különféle kávéfajtákat készít, tökéletes minőségű tejhabbal. Pár pillanat, és a mienk lehet a kávé, amit épp megkívántunk:

A Krups Sensation Milk kávégépe Nosalty

egy finom, klasszikus espresso

egy markáns ristretto

egy habos cappuccino

egy kényelmes latte

vagy egy lazább, hosszabb lungo (filterkávé).

1.) Milk Maestro technológia

A gép saját tejtartállyal rendelkezik, melynek köszönhetően a legprofesszionálisabb tejes kávék sem jelentenek neki kihívást.

A különleges és egyedülálló Milk Maestro technológiának köszönhetően gazdag, sűrű tejhabot állít elő, a tejhab mennyisége és sűrűsége pedig szabadon kiválasztható, szabályozható. A hab állaga különösen finom, amit a tej, a levegő és a gőz ciklikus keverése biztosít.

A Maestro technológia alkalmazkodik a tej sűrűségéhez, így tapasztalat nélkül is a megfelelő keménységű és magasságú tejhab készíthető. Ennek köszönhetően többféle hab állítható elő, amellyel kávéházi élmény varázsolható az otthonodba.

A tejhab mennyisége szabadon választható Nosalty

2.) Intuitív érintőpanel

A kávégép intuitív érintőpanele könnyen kezelhető. Ezen hat, előre beállított recept közül lehet választani, sőt, saját recepteket is elmenthetünk magunknak!

3.) Remekül tisztítható, mosogatógépben is

A karbantartás is rendkívül egyszerű a teljesen automatikus öntisztító rendszer révén: minden kávéfőzés után automatikusan tisztít, és évente mindössze három alkalommal igényel tablettás tisztítást. A tejtartály nagy kapacitású, és könnyen négy részre szedhető.

A kávégép kiemelkedő tulajdonsága továbbá, hogy minden eleme külön-külön is tisztítható mosogatógépben, ezáltal jóval higiénikusabb és praktikusabb, mint a tejcsöves rendszerek.

A lefőzendő kávé intenzitása is állítható Nosalty

Tesztelés után a kollegák is csak szuperlatívuszokban tudtak róla nyilatkozni:

„Remek funkció, hogy állítható a kávészem őrlési foka valamint a lefőzendő kávé intenzitása" - mondta Petra.

„Szuper cremát csinál már az eszpresszón is, a tejhabosító-tartozék pedig testes, tartós habot készít a tejalapú kávékhoz" - Juci a tökéletes állagú cremát szerette a legjobban.

Egy gombnyomásra barista minőségű kávé került a poharunkba Nosalty

"Praktikus az tisztításjelző funkció, így sosem feledkezünk el a gép tisztán tartásáról" - Viki a gép praktikusságát emelte ki.

„Ezt a cappuccinót napindítóként és délutáni kávézás gyanánt is szívesen iszogatnám. Frissen lefőzve a legjobb, vastag habréteggel a tetején, amit még fahéjjal vagy kis cukrozatlan kakaóporral is meghinthetünk a még jobb ízélményért - Lilla pedig a maximális élvezetre koncentrált.

A Krups Sensation Milk kávégépet itt beszerezhetitek, 224.990 forintért.