Életmód

2025.08.20.

Ez a kávégép lesz a saját profi baristád otthon, a konyhádban

Hirdetés profilképe Hirdetés

A Krups Sensation Milk új kávégépe egy gombnyomásra varázsol a csészédbe barista minőségű kávét, sőt, tökéletes tejhabot is készít a tetejére. Teszteltük, és mindezt csak megerősíteni tudjuk.

A Krups Sensation Milk kávégépe segítségével egy szimpla gombnyomást követően élvezhetjük otthonunkban a hibátlan, professzionális kávé ízét: az új, elegáns, mégis időtlen dizájnt kapott gép minden kávékedvelőt egy profi barista szintjére emel. Már egyetlen érintésre különféle kávéfajtákat készít, tökéletes minőségű tejhabbal. Pár pillanat, és a mienk lehet a kávé, amit épp megkívántunk:

A Krups Sensation Milk kávégépe
A Krups Sensation Milk kávégépe
Nosalty
  • egy finom, klasszikus espresso
  • egy markáns ristretto
  • egy habos cappuccino
  • egy kényelmes latte
  • vagy egy lazább, hosszabb lungo (filterkávé).

1.) Milk Maestro technológia

A gép saját tejtartállyal rendelkezik, melynek köszönhetően a legprofesszionálisabb tejes kávék sem jelentenek neki kihívást.

A különleges és egyedülálló Milk Maestro technológiának köszönhetően gazdag, sűrű tejhabot állít elő, a tejhab mennyisége és sűrűsége pedig szabadon kiválasztható, szabályozható. A hab állaga különösen finom, amit a tej, a levegő és a gőz ciklikus keverése biztosít.

A Maestro technológia alkalmazkodik a tej sűrűségéhez, így tapasztalat nélkül is a megfelelő keménységű és magasságú tejhab készíthető. Ennek köszönhetően többféle hab állítható elő, amellyel kávéházi élmény varázsolható az otthonodba.

Tejhab készítése
A tejhab mennyisége szabadon választható
Nosalty

2.) Intuitív érintőpanel

A kávégép intuitív érintőpanele könnyen kezelhető. Ezen hat, előre beállított recept közül lehet választani, sőt, saját recepteket is elmenthetünk magunknak!

3.) Remekül tisztítható, mosogatógépben is

A karbantartás is rendkívül egyszerű a teljesen automatikus öntisztító rendszer révén: minden kávéfőzés után automatikusan tisztít, és évente mindössze három alkalommal igényel tablettás tisztítást. A tejtartály nagy kapacitású, és könnyen négy részre szedhető.

A kávégép kiemelkedő tulajdonsága továbbá, hogy minden eleme külön-külön is tisztítható mosogatógépben, ezáltal jóval higiénikusabb és praktikusabb, mint a tejcsöves rendszerek.

Kávé lefőzése
A lefőzendő kávé intenzitása is állítható
Nosalty

Tesztelés után a kollegák is csak szuperlatívuszokban tudtak róla nyilatkozni:

„Remek funkció, hogy állítható a kávészem őrlési foka valamint a lefőzendő kávé intenzitása" - mondta Petra.

„Szuper cremát csinál már az eszpresszón is, a tejhabosító-tartozék pedig testes, tartós habot készít a tejalapú kávékhoz" - Juci a tökéletes állagú cremát szerette a legjobban.

Különféle kávék poharakban
Egy gombnyomásra barista minőségű kávé került a poharunkba
Nosalty

"Praktikus az tisztításjelző funkció, így sosem feledkezünk el a gép tisztán tartásáról" - Viki a gép praktikusságát emelte ki.

„Ezt a cappuccinót napindítóként és délutáni kávézás gyanánt is szívesen iszogatnám. Frissen lefőzve a legjobb, vastag habréteggel a tetején, amit még fahéjjal vagy kis cukrozatlan kakaóporral is meghinthetünk a még jobb ízélményért - Lilla pedig a maximális élvezetre koncentrált.

A Krups Sensation Milk kávégépet itt beszerezhetitek, 224.990 forintért.

Hirdetés
Az egyiptomiak egyszerű trükkje, amellyel klíma nélkül is lehűtheted éjszakára a szobát
Hirdetés

Támogatott tartalom

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol külföldre
Nyár van!

Ne akadj fenn a határon: utazási tippek, ha élelmiszerrel utazol...

Nyáron különösen nagy a jövés-menés határon innen és túl: rengetegen látogatnak idegen országba, hogy felfedezzék az ottani kultúrát, gasztronómiát, természeti csodákat, és egy kicsit magukénak érezzék a helyiek életvitelét. Mint azt tudjuk, egy-egy repülőút során nagyon szigorú előírásoknak kell megfelelni, többek közt a fedélzetre felvihető folyadék mennyiségét meghatározó szabálynak. Na de mi a helyzet az olyan furcsaságokkal, mint hogy Szingapúrba tilos a rágó beutaztatása, vagy hogy nem vihetünk az Ausztráliában élő rokonoknak magyar mézet? Nézzük, mit kell tudni arról, ha hazai ízeket vinnénk magunkkal egy külföldi utazás alkalmával!

Legújabb receptek

sajtos tallér

Gluténmentes ropogós tallér

Én most csak kukoricaliszttel készítettem, és összességében nagyon jól el lett találva. Én chili pelyhet is teszek hozzá, mert nagyon szeretjük benne a csípős ízt. Én ostyasütőben ...

húsleves

Csirkeaprólék-leves

A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept