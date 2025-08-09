Norvég kutatók szerint ez a konyhai eszköz ideális táptalajt jelent a baktériumok számára.

A Journal of Applied Microbiology folyóiratban publikált tanulmány arra jutott, hogy a mosogatószivacsokat gyakran nem lehet megfelelően fertőtleníteni házi módszerekkel, így rengeteg baktérium halmozódik fel bennük.

Ez a konyhai eszköz több baktériumot tartalmaz, mint ahányan élünk a földön

A norvég Nofima intézet tudósai szerint a szivacsokban lévő folyamatos nedvesség, valamint az ételmaradékok nemcsak elősegítik a baktériumok elszaporodását, de lehetetlenné teszik azok teljes eltávolítását. Arra jutottak, hogy a szalmonella és más veszélyes baktériumok is könnyen szaporodnak a szivacsban, és onnan az evőeszközre, konyhai felszerelésre vagy akár a kezünkre is rákerülhetnek. A fertőtlenítési módszerek csökkenthetik ugyan a baktériummennyiséget, de önmagukban nem elegendőek.

Mit tehetünk?

A kísérlet szerint a szivaccsal szemben a mosogatókefék sokkal higiénikusabbnak bizonyultak, mivel használaton kívül gyorsan megszáradnak, ez a tényező akadályozza a baktériumok túlélését.

Ráadásul a kefék nyelét fogva mosogatunk, a közvetlen érintkezés pedig csökkenti a fertőzés lehetőségét.

Ha mégis maradnánk a mosogatószivacs mellett, sűrűn, nagyjából hetente érdemes lecserélni. Ezen kívül jó gyakorlat a szivacs teljes kiszárítása két használat között. A kutatók továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szivacs önmagában nem jelent azonnali egészségügyi veszélyt, de elővigyázatosságra intenek a keresztszennyeződés elkerülése érdekében.

Forrásunk volt.