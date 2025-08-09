Otthon

2025.08.10.

Ez a konyhai eszköz több baktériumot tartalmaz, mint ahányan élünk a földön

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Norvég kutatók szerint ez a konyhai eszköz ideális táptalajt jelent a baktériumok számára.

A Journal of Applied Microbiology folyóiratban publikált tanulmány arra jutott, hogy a mosogatószivacsokat gyakran nem lehet megfelelően fertőtleníteni házi módszerekkel, így rengeteg baktérium halmozódik fel bennük.

Konyhai csap
Ez a konyhai eszköz több baktériumot tartalmaz, mint ahányan élünk a földön

A norvég Nofima intézet tudósai szerint a szivacsokban lévő folyamatos nedvesség, valamint az ételmaradékok nemcsak elősegítik a baktériumok elszaporodását, de lehetetlenné teszik azok teljes eltávolítását. Arra jutottak, hogy a szalmonella és más veszélyes baktériumok is könnyen szaporodnak a szivacsban, és onnan az evőeszközre, konyhai felszerelésre vagy akár a kezünkre is rákerülhetnek. A fertőtlenítési módszerek csökkenthetik ugyan a baktériummennyiséget, de önmagukban nem elegendőek.

Mit tehetünk?

A kísérlet szerint a szivaccsal szemben a mosogatókefék sokkal higiénikusabbnak bizonyultak, mivel használaton kívül gyorsan megszáradnak, ez a tényező akadályozza a baktériumok túlélését.

Ráadásul a kefék nyelét fogva mosogatunk, a közvetlen érintkezés pedig csökkenti a fertőzés lehetőségét.

Ha mégis maradnánk a mosogatószivacs mellett, sűrűn, nagyjából hetente érdemes lecserélni. Ezen kívül jó gyakorlat a szivacs teljes kiszárítása két használat között. A kutatók továbbra is hangsúlyozzák, hogy a szivacs önmagában nem jelent azonnali egészségügyi veszélyt, de elővigyázatosságra intenek a keresztszennyeződés elkerülése érdekében.

Forrásunk volt.

Legújabb receptek

uborkasaláta

Mennyei tzatziki olajbogyókrémmel

A tzatziki az egyik kedvenc mediterrán kajánk és nem is véletlenül: pillanatok alatt elkészíthető, megfizethető, laktató, és nem mellesleg szuperfinom! Most egy egyszerű olajbogyókrémet ...

párna

Paradicsomos pite

Ropogósra sült leveles tésztán krémes ricotta és lédús paradicsom, mindez megkoronázva a kapribogyó sósságával a bazsalikom frissességével és az olívaolaj lágyságával. Bármilyen ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-toltott-paprika
töltött paprika

Hagyományos töltött paprika

Turós Emil konyhai alapmű szakácskönyvéből származik a recept. Aki kedveli a hagyományos ízeket, ezzel a recepttel biztosan nem lő mellé.  Az elkészítését annyival egészíteném ki, ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept