Így lesz ízes, átlátszó és rezgős: A kocsonyafőzés legfontosabb lépése

Kemény telünk van, így a disznóvágás és az ahhoz kapcsolódó hagyományos ételek abszolút aktuálisak. Lássuk, hogyan készül szerintünk a tökéletes kocsonya - és mi a talán legfontosabb lépés a folyamat közben.

A kocsonyáról szinte mindenkinek a megosztó szó ugrik be elsőre, és talán másodikra is. Húsos, zöldséges vagy tojásból készült, egyre megy: a kocsonya egy hagyományos, télies rezgő és zselés étel, melyet vagy imádunk, vagy nagyon nem szeretünk.

A kocsonya legfontosabb hozzávalói: sok-sok csontos, cupákos hús és különféle sertésdarabok (fül, bőr, csülök, köröm) fokhagyma, só, szemes bors, babérlevél, illetve ízlés szerint gyökérzöldségek.

Az alapanyagokon túl a legfontosabb a lépés: a hosszú főzés

Hiába tartjuk be a legfontosabbat, azaz a csontos-bőrös sertésdarabok használatát, melyekből kifő a szent kollagén, ez pedig megadja az ételünk sava-borsát, azaz a zselés állagot, ha nem főzzük elég sokáig a kocsonyánkat.

A kocsonyafőzés legfontosabb lépése a hosszú főzés

A kollagén ugyanis csakis a hosszú, alacsony hőfokon történő főzés során alakul zselatinná, amely kihűléskor természetes módon dermeszti meg a levet.

A folyamatot sose siettessük, mert ha a főzés túl rövid, a kocsonya nem áll össze megfelelően, híg és folyós marad, és inkább egy zavaros húslevesre fog emlékeztetni minket.

Mennyi az annyi?

Általában minimum 4, de akár 7 órás lassú, gyöngyöző főzés szükséges ahhoz, hogy a kollagén kifejtse hatását, és zselatinná alakuljon.

Receptajánló:

A sokórás főzés további előnyei:

A lé tisztább marad: a hosszan, nem forralva, hanem éppen csak gyöngyözve főzött alaplé letisztul, a szennyeződések, fehérjekicsapódások eltávolíthatók, így a kész kocsonya finom és esztétikus lesz.

a hosszan, nem forralva, hanem éppen csak gyöngyözve főzött alaplé letisztul, a szennyeződések, fehérjekicsapódások eltávolíthatók, így a kész kocsonya finom és esztétikus lesz. Az íz is így lesz kerek: az órákon át főtt csontos húsdarabokból, fűszerekből és tetszőleges zöldségekből fokozatosan oldódnak ki az ízanyagok, amelyek gazdag, telt, „magyaros” karaktert adnak a kocsonyánknak.

A húsos, magyaros kocsonyát tekintve tehát a hosszú főzés nem opcionális, hanem mindennek az alapja. Nem szabad rövidíteni az időt: a kocsonya akkor jó, ha volt ideje elkészülni.