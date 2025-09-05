Sulikezdés

Vigyázz, ha vettél ebből a curryporból: rákkeltő anyag miatt hívták vissza

Magyarországra is érkezett abból az indiai curryporból, amit rákkeltőanyag-tartalma miatt hívtak vissza.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki indiai curryporban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett - derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent közleményből. 

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság biztosította a nyilvánosságot, hogy haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) szintén nyomon követi a fogyasztóvédelmi hatóság. 

Rákkeltő anyagot tartalmaz ez az indiai currypor, ezért visszahívták.
Az érintett termék adatai az alábbiak: 

Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder 

Márkája: TRS 

Kiszerelés: 100 g 

Holland kereskedő: Asia Express Food 

Cikkszám: 4521 

MMI: 01.02.2026 

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett rodamin B színezék. 

A hatóság felhívja a lakosság figyelmét, amennyiben vásároltak ebből a termékből, semmiképpen se fogyasszák azt el. 

Mi az a roadmin? 

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette. 

Forrásunk volt.

