Vigyázz, ha vettél ebből a curryporból: rákkeltő anyag miatt hívták vissza

Magyarországra is érkezett abból az indiai curryporból, amit rákkeltőanyag-tartalma miatt hívtak vissza.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki indiai curryporban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett - derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent közleményből.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság biztosította a nyilvánosságot, hogy haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) szintén nyomon követi a fogyasztóvédelmi hatóság.

Rákkeltő anyagot tartalmaz ez az indiai currypor, ezért visszahívták. via

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder

Márkája: TRS

Kiszerelés: 100 g

Holland kereskedő: Asia Express Food

Cikkszám: 4521

MMI: 01.02.2026

Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett rodamin B színezék.

A hatóság felhívja a lakosság figyelmét, amennyiben vásároltak ebből a termékből, semmiképpen se fogyasszák azt el.

Mi az a roadmin?

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Forrásunk volt.