Vigyázz, ha vettél ebből a curryporból: rákkeltő anyag miatt hívták vissza

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés szerint nem engedélyezett rodamin B színezéket mutattak ki indiai curryporban. A termékből egy holland importőrön keresztül Magyarországra is érkezett - derült ki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldalán megjelent közleményből.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság biztosította a nyilvánosságot, hogy haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) szintén nyomon követi a fogyasztóvédelmi hatóság.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
Termék megnevezése: Mild Madras Curry Powder
Márkája: TRS
Kiszerelés: 100 g
Holland kereskedő: Asia Express Food
Cikkszám: 4521
MMI: 01.02.2026
Termékvisszahívás oka: nem engedélyezett rodamin B színezék.
A hatóság felhívja a lakosság figyelmét, amennyiben vásároltak ebből a termékből, semmiképpen se fogyasszák azt el.
Mi az a roadmin?
A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelynek használata élelmiszerekben tilos, mivel egészségkárosító hatású lehet. Az EFSA 2005-ben a Rodamin B-t potenciálisan genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.