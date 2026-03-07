2026. március 27-én érkezik a The Madison című drámasorozat Michelle Pfeiffer és Kurt Russell főszereplésével a magyarországi SkyShowtime-ra.

Érkezik az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan izgalmas új családi drámasorozatának első előzetese!

Főbb szerepekben az Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer és a Golden Globe®-jelölt Kurt Russell látható SkyShowtime

A SkyShowtime bemutatja a The Madison című, mélyen személyes családi dráma nagyszabású előzetesét, amely egy megrázó erejű szerelmi történeten keresztül mesél a kitartásról és a változásról. A lélegzetelállító drámasorozat alkotója az Oscar®-díjra jelölt Taylor Sheridan, a főbb szerepekben az Oscar-jelölt Michelle Pfeiffer és a Golden Globe®-jelölt Kurt Russell látható.

Az első két epizód március 27-én debütál, kizárólag a SkyShowtime-on, majd az új részek hetente érkeznek.

A The Madison Sheridan eddigi legszemélyesebb léptékű alkotása, amely két egymástól nagyon eltérő világban játszódik – Montana gyönyörű tájain, valamint Manhattan pezsgő metropoliszában –, és a családokat összekötő kapcsolatokat vizsgálja.

A sorozat egy New York-i családot követ nyomon a montanai Madison folyó völgyében SkyShowtime

A The Madison hatrészes első évadában megismerkedhetünk a Clyburn-családdal: a sorozat egy New York-i családot követ nyomon a montanai Madison folyó völgyében, és őszintén ábrázolja a gyászt és az emberi kapcsolatokat.

A sorozat szereplői Pfeiffer és Russell mellett:

Beau Garrett (Firefly Lane), Elle Chapman (A Man Called Otto), Patrick J. Adams (Suits), Amiah Miller (War for the Planet of the Apes), Alaina Pollack (The Surrender), Ben Schnetzer (3 Body Problem), Kevin Zegers (Power), Rebecca Spence (Lady in the Lake), Danielle Vasinova (1923), Matthew Fox (Lost) és Will Arnett (Is This Thing On?).

A The Madison vezető producerei: Taylor Sheridan, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Michelle Pfeiffer, Kurt Russell és Keith Cox. A debütáló évad mind a hat epizódját Voros rendezi.

A The Madison a Paramount Television Studios, a 101 Studios és a Bosque Ranch Productions gyártásában készül, forgalmazza a Paramount Global Content Distribution.

A SkyShowtime gyűjteményében megtalálható a Taylor Sheridan nevével fémjelzett Yellowstone mind az öt évada, emellett a Landman (Az olajügynök), a Lawmen: Bass Reeves, a Lioness, a Mayor of Kingstown, a Tulsa King és a Yellowstone előzménytörténetei, az 1883 és az 1923. Hamarosan érkezik a Marshals: A Yellowstone Story (Marshals: Egy Yellowstone történet) és a Dutton Ranch című sorozat is a SkyShowtime kínálatába.

Március 27-én érkezik a The Madison című drámasorozat a SkyShowtime-ra SkyShowtime

A SkyShowtime az előfizetők számára a SkyShowtime-alkalmazáson keresztül érhető el Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, Google Chromecaston, LG és Samsung okostévéken, Amazon Fire TV-n és a Prime Videofelületén (egyes piacokon), illetve az interneten: www.skyshowtime.com.

A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 2590 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 3190 Ft. A Prémium csomag ára havi 4390 Ft.

Nézzétek meg a The Madison előzetesét itt!

A SkyShowtime egyes piacokon bizonyos televíziós szolgáltatókon keresztül is elérhet