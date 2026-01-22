Gasztro

2026.01.22.

Miért zavarja meg az emésztést akár napokra, ha étkezés után jéghideg vizet iszunk?

Nosalty profilképe Nosalty

Van az úgy, hogy késztetést érzünk egy pohár jéghideg víz elkortyolására étkezés után, pláne, ha az egy kicsit nehezebb, zsírosabb menü volt. Ez azonban nem annyira jó ötlet, mert akár napokra megzavarhatjuk vele emésztésünket.

Az étkezés utáni hideg víz fogyasztása bár jól eshet, kicsit sem tesz jót szervezetünknek, ugyanis akár napokra összezavarhatja az emésztőnedvek működését. Ez pedig további következményekhez vezethet. Lássuk, mik ezek!

Csapból vizet ivó kislány
Miért zavarja meg az emésztést akár napokra, ha étkezés után jéghideg vizet iszunk?

Az ital hőmérséklete közvetlen hatással van a szervezetre, ugyanis a hideg víz fogyasztásakor a szervezet úgy érzékeli, hogy ez a hőmérséklet túl alacsony a test optimális működéséhez.

A hideg italok összehúzzák az ereket, ami lassabb emésztést eredményez.

Tanulmányok kimutatták, hogy a gyomornedvek meleg környezetben működnek jól. Így az, aki hideg illetve jeges vizet iszik közvetlen az étkezés után, az hátráltatja a tápanyagok lebontását. Hideg vízben csökken az enzimek koncentrációja, ezért lesz lassabb maga az emésztés is.

Vizet pohárba öntő férfi
Étkezési utáni jéghideg víz fogyasztása esetén lassul az emésztésünk

Miért nem jó ötlet, ha étkezés után jéghideg vizet iszunk?

Az étkezés utáni ivás kellemetlen teltségérzetet okozhat, hiszen nemcsak az étellel, hanem a folyadékkal is meg kell küzdenie gyomrunknak. Így szintén emésztési problémák, akár puffadás is jelentkezhet.

Továbbá:

  • kevesebb tápanyag szívódik fel,
  • és gyomorfájdalom jelentkezhet.

Kell a hidratálás, de mikor?

A tudatos hidratálás nagyon fontos, hiszen még az emésztést is segíti, azonban nem mindegy, mikor és hogyan tesszük ezt. Étkezések után érdemes legalább egy 30 percet várni, míg már érdemben megkezdődött az emésztési folyamat. Egyszerre ne akarjuk meginni az egész napra szánt vízmennyiséget, inkább apránként, egyszerre pár decilitert vegyünk magunkhoz.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Vitaminok
Gasztro

3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

Wc papír
Gasztro

Egy új tanulmány szerint ez a 3 élelmiszer segít, ha...

A rendszeres székrekedés komoly frusztrációt jelenthet a mindennapokban, azonban ezen természetes módon is segíthetünk, nem feltétlen kell drága hashajtókat venni, amik mellesleg hosszútávon ártanak is az egészségünknek. Új tanulmány szerint 3 olyan élelmiszer is van, aminek rendszeres fogyasztása segíthet visszatérni a normális mindennapokba.

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept