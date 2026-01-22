Van az úgy, hogy késztetést érzünk egy pohár jéghideg víz elkortyolására étkezés után, pláne, ha az egy kicsit nehezebb, zsírosabb menü volt. Ez azonban nem annyira jó ötlet, mert akár napokra megzavarhatjuk vele emésztésünket.

Az étkezés utáni hideg víz fogyasztása bár jól eshet, kicsit sem tesz jót szervezetünknek, ugyanis akár napokra összezavarhatja az emésztőnedvek működését. Ez pedig további következményekhez vezethet. Lássuk, mik ezek!

Miért zavarja meg az emésztést akár napokra, ha étkezés után jéghideg vizet iszunk?

Az ital hőmérséklete közvetlen hatással van a szervezetre, ugyanis a hideg víz fogyasztásakor a szervezet úgy érzékeli, hogy ez a hőmérséklet túl alacsony a test optimális működéséhez.

A hideg italok összehúzzák az ereket, ami lassabb emésztést eredményez.

Tanulmányok kimutatták, hogy a gyomornedvek meleg környezetben működnek jól. Így az, aki hideg illetve jeges vizet iszik közvetlen az étkezés után, az hátráltatja a tápanyagok lebontását. Hideg vízben csökken az enzimek koncentrációja, ezért lesz lassabb maga az emésztés is.

Étkezési utáni jéghideg víz fogyasztása esetén lassul az emésztésünk

Miért nem jó ötlet, ha étkezés után jéghideg vizet iszunk?

Az étkezés utáni ivás kellemetlen teltségérzetet okozhat, hiszen nemcsak az étellel, hanem a folyadékkal is meg kell küzdenie gyomrunknak. Így szintén emésztési problémák, akár puffadás is jelentkezhet.

Továbbá:

kevesebb tápanyag szívódik fel,

és gyomorfájdalom jelentkezhet.

Kell a hidratálás, de mikor?

A tudatos hidratálás nagyon fontos, hiszen még az emésztést is segíti, azonban nem mindegy, mikor és hogyan tesszük ezt. Étkezések után érdemes legalább egy 30 percet várni, míg már érdemben megkezdődött az emésztési folyamat. Egyszerre ne akarjuk meginni az egész napra szánt vízmennyiséget, inkább apránként, egyszerre pár decilitert vegyünk magunkhoz.

