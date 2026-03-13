Mentes

2026.03.13.

Ez a típusú étrendkiegészítő negatívan hathat az alvásodra

Nosalty profilképe Nosalty

Az elmúlt évtizedben megnégyszereződött az alvással kapcsolatos kutatások száma, hiszen a rossz alvás az egészség számos területére hatással van. A rengeteg vitamin és étrendkiegészítő alapvetően támogatja testünk működését, azonban van egy bizonyos típus, ami negatívan hathat alvásunkra.

Az alvás a hangulatunkra, a krónikus betegségekre, a koncentrációnkra, a szorongásra és sok egyéb másra is hatással van, éppen ezért nem mindegy, hogyan telnek az éjszakáink. Ráadásul van olyan étrendkiegészítő, ami negatívan hathat az alvásunkra.

Vitamin szedése
A teljesítmény-fokozók negatívan hathatnak az alvás minőségére

Mi történik velünk, ha rosszul alszunk?

Biztosan te is tapasztaltad már, hogy egy nyugtalan éjszaka után másnap nem érzed magad 100 százalékosnak. Ez teljesen normális, hiszen a minőségi alvás elengedhetetlen az általános jó közérzethez, a koncentráláshoz, és az immunrendszer erős meglétéhez is. A rendellenes alvási szokások összefüggésbe hozhatók olyan krónikus betegségekkel, mint a cukorbetegség, az elhízás és a szívbetegségek.

A teljesítményfokozók negatívan befolyásolhatják az alvást

Legújabb kutatások szerint bizonyos táplálékkiegészítők rossz irányba befolyásolják az alvást.

Az edzés előtt szedett porok és italok, melyek leginkább teljesítményfokozást szolgának, általában nem kevés koffeinnel vannak tele.

Gyakran feltűnő csomagolással és új, különleges ízekkel nyerik meg maguknak a vásárlókat, akik sportolás során szeretnék fokozni a teljesítményüket és energiaszintjüket.

A koffein mellett más stimulánsokat tartalmaznak, amik egy késő délutáni, esti edzés alkalmával nem tudnak kiürülni a szervezetből, mire alvásra kerül a sor.

Shakert rázó férfi
Bizonyos táplálékkiegészítők rossz irányba befolyásolják az alvást

A kutatásról

A tanulmányt serdülők és fiatalok körében végezték, akiknél az edzés előtti táplálékkiegészítők használata és az alvás időtartama közötti összefüggést vizsgálták. A két hét alatt a résztvevők átlagosan 7 óra alvásról számoltak be, és kb. 22 százalékuk szedett az elmúlt egy évben edzés előtt táplálékkiegészítőt.

Akik az italok és porok használatát jelezték, azok szignifikánsan nagyobb valószínűséggel aludtak 5 órát vagy kevesebbet, mint azok, akik egyáltalán nem szedtek teljesítmény-fokozókat.

Ez a mennyiség jóval az általánosan ajánlott 8 óra alatt van. Bár az eredmények meggyőzőek, további kutatásokra lesz szükség a témában, mert a tanulmánynak vannak korlátai. Például a kutatók nem gyűjtöttek arról információt, hogy a résztvevők hogyan adagolták a táplálékkiegészítőket.

Forrásunk volt.

Vitamin szedése
Nosalty
Tóth Ágnes / Nar Gourmet / Csipke Judit
Gasztro

Isztambuli gasztrotúrák, török tematikájú reggelik és vacsorák – A Nar...

Több mint tíz éve már, hogy Tóth Ágnes elindította a Nar Gourmet blogot, amiből azóta isztambuli gasztrotúrák, török tematikájú reggelik és vacsorák nőttek ki, sőt, saját lakáséttermet is indított – Ági által pedig kicsit mindannyian beleszerettünk Törökországba. Miért eszünk mást Törökország keleti és nyugati végében? Mi a különbség a kebab és a döner között? Mi az oka a török sorozatok elképesztő népszerűségének, és mi a kedvenc étele annak, aki szinte hazajár Törökországba? Többek között ezekről is beszélt a Nosaltynak adott interjújában.

Kormos Lili

