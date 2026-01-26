5 hely Budapesten, ahol megkóstolhatod az éclairt, a fánkok nagyasszonyát

Az éclair az elegáns desszertek királynője, már csak karcsú, hosszúkás megjelenése miatt is. Ráadásul ritka kincs, a legtöbb cukrászda csak a farsangi szezonban készíti, utána eltűnik a polcokról. Azonban vannak helyek, ahol nem kell erre a röpke időablakra várni, mi most ezekből szemezgettünk, hogy aki nem bírja ki ezt a néhány hetet, az is ehessen ebből a fantasztikus süteményből.

Talán az éclair is egy olyan dolog, amihez fel kell nőni. Legalábbis a saját példám ezt igazolja, gyerekként ugyanis nem voltam különösebben elájulva ettől a klasszikus, elegáns, francia desszerttől. Aztán nemrégiben úgy döntöttem, itt az idő újra próbát tenni vele, talán már a krémek sem azok az íztelen, üres töltelékutánzatok, amiket gyerekkoromban megismertem. Láss csodát, ez az égetett tésztából, és különféle ízesítésű angolkrémből készült sütemény végül megnyerte a szívemet, és megértettem, miért van hatalmas rajongótábora. Szezonális süti, legtöbben a farsangi időszakban készítik, így hivatalosan még egy kicsit várni kéne rá.

Receptajánlónk:

Mi most mutatunk öt lelőhelyet Budapesten, ahol már most is kényeztethetitek magatokat éclairrel!

Chez Dodo

Hát hol máshol kezdhetnénk a nagy éclairvadászatot, mint a Chez Dodoban? A signature sütijük persze a macaron, de a francia desszertuniverzum legszebb csodái is megtalálhatók náluk, és aki esetleg hozzám hasonlóan idegenkedik az éclairtől, vagy rossz emlékeket őriz róla, annak nagyon ajánlom, hogy próbálja ki a Chez Dodo műhelyében megálmodott, pisztáciás-málnás változatot.

Az égetett tésztába pisztáciás crémeux kerül, s mellé málnából készült kompót.

A tetején roppan a pisztáciás bevonat, és azt ugyan nem tudom megígérni, hogy nyomban egy párizsi utcácska kávézójába repít minket egy falat belőle, de azt igen, hogy a szürke január minden búját-baját elfújja nyomban.

Chez Dodo

Budapest, Sas utca 7.

Nyitvatartás: hétfő 11.00-20.00, kedd-szombat 10.00-20.00, vasárnap 10.00-19.00

Emily Éclair

Az éclair, ahogy a francia desszertek általában, nem tűri a slendriánságot, krémnek, máznak, tésztának egyaránt tökéletesnek, grammra kimértnek kell lennie ahhoz, hogy működjön a sütemény. Én személy szerint nem szeretem, ha a krém túl édes, túl nehéz, nekem az kell, hogy csak finoman muzsikáljon az égetett tészta mellett. Az Emily Éclair pont ezt tudja. Izgalmas, hogy sokféle ízben készülnek az éclair fánkok, és ki-ki megtalálja a kedvére valót, de engem nem is annyira az ízkombinációk nyűgöztek le náluk, hanem az, hogy nem tömény, nehéz sütit készítenek. Francia süteményről lévén szó, hát legyen is könnyű és elegáns, nem igaz?

Emily Éclair

Az Emily Éclairnek több üzlete van Budapesten, a nyitvatartásról tájékozódjatok a közösségimédia-felületeiken!

Csók Bisztró

Az elegáns, Andrássy úti épületben található Csók Bisztróban művészet és finom ízek találkoznak, újra különleges alkalommá téve azt, hogy elmegyünk otthonról sütizni egyet. Gyerekkoromban a nagyvilágiság netovábbja volt, mikor felkerekedtünk, pusztán azért, hogy együnk valami édességet. Lévén sütős nagymamák unokája vagyok, otthon rendszerint akadt valami csipegetnivaló. A Csók Bisztró mogyorópralinés éclairjéért valóban megéri elhagyni a biztonságot nyújtó kanapét. A töltelék mogyorópraliné-hab, a tetején pralinés máz, az égetett tészta pedig könnyű és jó textúrájú. Lehet, hogy egyet enni nem is elég ebből a finomságból.

Csók Bisztró

Budapest, Andrássy út 112.

Nyitvatartás: kedd - péntek: 10:00–19:00, szombat - vasárnap: 9:00–19:00

à table!

Szintén a megbízható francia ízvilágot képviseli az à table!, ahol a klasszikus, francia péksütiktől a bagetten át a cukrászsüteményekig mindent megtalálni. Például éclair fánkot pisztáciás, csokis és vaníliás ízben. Igen, talán kicsit konzervatív ízhármas, de mégis azt mondom, hogy nem éri meg lemondani róluk, mert aki kezdő éclaires, annak pont, hogy az alapízekkel kell kezdenie az ismerkedést. Én azt mondom, egy dekadens reggelen kérjetek egy jó kávét, hozzá egy éclairt, és induljon édesen, meg nagy lendülettel a nap, januárban úgyis szükségünk van az ilyen extra tartalékokra.

à table!

Budapest, a városszerte megtalálható pékségek nyitvatartása eltérhet, úgyhogy indulás előtt tájékozódjatok az egyes helyek oldalán!

Kollázs

Ma már talán kevesebb szó esik a szállodai konyhák relevanciájáról, pedig egykor a szakma legjelentősebb műhelyeit jelentették, elsősorban a fővárosban található hotelek. A Hotel Greshamhez tartozó Kollázs desszertműhelye pont ezt a régi hagyományt őrizte meg, modern köntösbe bújtatva. Nagyvilági hangulat, kifinomult stílus, elegancia és némi frivolság, ez tükröződik a süteményeikben. Egyik éclairjükben az egyik kedvenc ízvilágom, a tengeri sós karamell jelenik meg, ami tökéletesen példázza, hogy egy kicsi fűszer még a legédesebb pillanatokhoz is kell. Igazi barátnős, esetleg anya-lánya program egy sütizős, kávézós délután náluk, egyszer lepjétek meg magatokat vele.

Jobbra a Kollázs egyik éclairje, málnával via

Kollázs

Budapest, Széchenyi István tér 5-6.

Nyitvatartás: hétfő-csütörtök és vasárnap 7.00-0.00, péntek – szombat 7.00-1.00



Címlapkép: Chez Dodo