10 éves a Costes Downtown: A kortárs művészet szó szerint fogyaszthatóvá vált

A Costes Downtown tízéves jubileumát formabontó módon ünnepli: a belvárosi étterem a rá jellemző laza hangulatú fine dining élményt a kortárs képzőművészettel ötvözi, amely nemcsak a falakon jelenik meg, hanem Hack Barnabás séf tányérjain is életre kel. A vendégek így egyszerre ízlelhetik és szemlélhetik Barakonyi Zsombor vibráló, grafitti stílusú városképeit. Az étterem Urban Jungle hangulatú oázisként kínál új nézőpontot a gasztronómiára.

Tíz év telt el azóta, hogy a belváros szívében megnyílt a Costes Downtown. Az évforduló apropóján az étterem nemcsak a gasztronómiai élmény frissítését mutatja be, hanem arra az izgalmas újításra is vállalkozik, hogy a kortárs képzőművészetet szó szerint fogyaszthatóvá tegye. Az új koncepció egyszerre reflektál a város vibráló energiájára, a természet közeliségre, a fine dining átalakuló szerepére és arra a kérdésre: hogyan válhat a kortárs képzőművészet és a művészi szinten művelt gasztronómia közös, élményszerű találkozássá?

Hack Barnabás séf

Az étteremben található kortárs hazai képzőművészeti alkotások - elsősorban Barakonyi Zsombor festőművész képei - nemcsak a falakon láthatóak, hanem a séf, Hack Barnabás fogásaiban is visszaköszönnek.

Gerendai Károly: „Nem díszlet a képzőművészet, hanem koncepció”

„2015 júniusában nyitottuk meg a Costes Downtown éttermet azzal az elképzeléssel, hogy a hazai fine dining éttermek sorát egy az akkor megszokottnál sokkal lazább környezetben, de ugyanolyan magas minőségű étkezési élménnyel bővítsük. Szerencsére a fogadtatás kifejezetten pozitív volt, és az első szakmai sikerek is gyorsan jöttek, hiszen egy év sem telt el és kiérdemeltük a Michelin csillagot, azóta is a város top 10 éttermének egyike vagyunk. A nyitó csapatot még itt is Miguel Vieira irányította. Hogy az elmúlt évtizedben milyen komoly műhelymunka folyt nálunk, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy milyen kiváló séfeket adtunk a hazai gasztronómiának: Tiago Sabarigo, Kaszás Kornél vagy Szántó István aztán önállóan is komoly elismeréseket vívtak ki. Három éve ezért is ért minket komoly hidegzuhanyként, amikor egy újabb séfváltás kapcsán a Michelin visszavonta a csillagunkat. Akkor egy döntési pont elé kerültünk: merre tovább, mégsem a jó úton járunk? Végül abban maradtunk, hogy a fine dining vonalon folytatjuk, de nem abban a keretrendszerben, mint korábban. Nem a csillag visszaszerzése lett a központi kérdés, hanem az, hogy még inkább a vendégélményre fókuszáljunk.

A fine dining iránti igény átalakult az elmúlt években

Ma már nem órákig tartó degusztációs menükre vágynak a vendégek, hanem impulzívabb, spontánabb találkozásokra. Mi erre egy új menü struktúrával reagáltunk, miközben figyelembe vettük azt is, hogy a vendégek mit engedhetnek meg maguknak. Ezért, miközben a legtöbb fine dining étterem folyamatosan árat emelt, mi inkább visszavettünk az árainkból, és próbáltunk szélesebb rétegeket megszólítani. Szerencsére ezen törekvéseink beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, és idén tavaszra már újra sikerült elérnünk a fénykorunkban tapasztalt vendégforgalmat, ami három éve jelentősen visszaesett a csillag elvesztésekor” – magyarázza Gerendai Károly, a Costes Group alapítója.

Gerendai arról is mesélt, hogy hogyan és miért született az új koncepció

„Az év elején, amikor az évforduló kapcsán arról beszélgettünk, hogy milyen identitása van a Costes Downtown-nak, Hack Barnabás séf az Urban Jungle ötlettel állt elő. A növények eddig is hangsúlyos szerepet játszottak az étteremben, de Barni számára az is egyértelmű volt, hogy ő valahogy a városra szeretne jobban reflektálni. Azt kérdezte, vannak-e olyan képeim, amivel a várost jobban meg tudnánk jeleníteni a vendégtérben. Mivel az én gyűjteményem nem ilyen tematika alapján épült, rögtön mondtam neki, hogy ezzel érdemes Barakonyi Zsombort megkeresnünk, mert szerintem az ő stílusa kifejezetten passzol ehhez az elképzeléshez. Aztán a séf elkezdte a képeket értelmezni, továbbgondolni. Ma már megszokott, hogy a csúcséttermek ételkülönlegességei általában olyan fotogén fogások, amik akár képzőművészeti alkotásként is megállják a helyüket, ahogy arra is egyre több példát látunk, ahogy ez a mi több egységünkben is megtapasztalható, hogy komoly kvalitású képzőművészeti alkotások díszítik az éttermek falait. Ezért itt az új megközelítés abban van, hogy Barni ennél tovább ment, és arra törekedett, hogy a falakon látható részleteket hogyan tudja átemelni a tányérokra is. Így már nem csak a képzőművészetben és a konyhaművészetben külön-külön, és esetünkben egyszerre is megjelenő vizualitás fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem a látvány koncepcionális tematika lett az étterem menüjében és berendezésében is.”

A fine dining és a kortárs művészet összekapcsolása

Gerendai Károly és Barakonyi Zsombor kapcsolata hosszú évekkel ezelőtt kezdődött, amikor az alapító felfedezte a festőművész munkáit. Műgyűjtőként már korábban is vásárolt tőle képeket, sőt a Ráday utcai Costes Restaurant egyik falán is egy olyan műve látható, amit Zsombor direkt oda készített. „Akkor teljes szabadságot adtam Zsombornak a témaválasztásban, itt a Downtown étteremben viszont fontos volt számomra, hogy a művészet ne csak illusztráció legyen, hanem az Urban Jungle koncepciónkhoz illeszkedve, önálló üzenettel jelenjen meg az étteremben, ezért mindenképp a modern nagyvárosi, pezsgő hangulatot visszatükröző képeiből válogattam. Ez a közös munka ráadásul most nemcsak arról szól, hogy a képei felkerülnek a falakra, hanem arról is, hogy a vizuális világát inspirációnak használjuk, a témáit beemeljük a konyha kreativitásába is. Ezzel úgy gondolom megint egy olyan szakmailag is előremutató irányba lépünk, ami egyszerre mutatja meg az étterem innovatív szellemiségét és erősíti a vendégélményt is” – tette hozzá Gerendai.

Barakonyi Zsombor festőművész képei a Costes Downtownban

Hack Barnabás séf: „A város energiája a tányéron”

„A Costes Csoport számomra mindig is több volt, mint egy munkahely. A Costes Restaurant konyháján kezdtem a szakmám, majd tíz éve a Downtown nyitócsapatában is ott voltam” – emlékezett vissza Hack Barnabás séf. „A Costes Downtown számomra visszaadja azt az életérzést, amit URBAN JUNGLE-nek hívunk. Engem inspirál a város, a Margit-sziget, a Duna, a nyüzsgés – és közben az is, hogy az étteremben a sok zölddel sikerül egy kis dzsungelt, oázist teremteni. Egy ideje séfként vezetem a csapatot, és most, az évforduló kapcsán átgondoltam, mennyire értékelem ezt a környezetet, ahol dolgozom. Budapest a harmadik szerelmem a feleségem és a csapatom mellett. Amikor az étlapot megújítottuk, a város vibráló energiáját, Zsombor képeinek hangulatát és ezt a játékosságot próbáltam átültetni a fogásokba. A falakon látható festmények nemcsak inspirálnak minket, hanem konkrétan megjelennek az ételeken is. Így a gasztronómia és a kortárs művészet párbeszédet folytat egymással és a vendéggel.”

Hogyan jelennek meg a képek az ételekben?

Barakonyi Zsombor festményei nemcsak a falakon, hanem közvetlenül az ételekben is életre kelnek. Hack Barnabás séf a képek színeit, formavilágát és hangulatát ültette át a tányérokra: a vajakat egy festő palettáján kínálják, egy báránygerinc fogásnál pedig a vendégek pipettából cseppentett zöld olajjal maguk „festhetik meg” az ételt. Vannak olyan tányérok is, ahol porral fedett felületet kell ecsettel „leporolni” az ízek felfedezéséhez.

Így az étkezés folyamata interaktívvá válik, és a vendégek szó szerint átélhetik, hogy a kortárs művészet nemcsak szemlélhető, hanem megízlelhető élmény is.

"Az ételekben, a desszertekben, sőt a tálalásban is megjelennek a képeim"

Barakonyi Zsombor: „A kortárs művészet szó szerint fogyaszthatóvá vált”

„Karcsi régóta gyűjtőm, van már egy képem a Ráday utcai Costes Restaurant falán is. Amikor felhívott az ötlettel, hogy hozzuk be a képzőművészetet a Costes Downtownba is, azonnal igent mondtam” – mesélte Barakonyi Zsombor festőművész. „Nagyon fontos missziónak tartom, hogy akik a fine dining iránt érdeklődnek, azok a kortárs képzőművészethez is közelebb kerüljenek. Ezért Karcsival együtt válogattuk át a műteremben a képeimet, és végül nyolc festményem került fel a falakra. De nem álltunk meg itt: a Séf szó szerint fogyaszthatóvá tette a kortárs képzőművészetet. Az ételekben, a desszertekben, sőt a tálalásban is megjelennek a képeim színei, formái, hangulatai. Így a vendégek nem csak nézik, hanem meg is tapasztalják, át is élik a kortárs művészetet. A város minden nap hat ránk, és az ételek, a színek, a formák közvetítik azt a gondolatot, amit a képeken kifejezek. Nagy öröm látni, hogy a vendégek interakcióba lépnek az alkotásokkal az éttermi élmény során.”

A Costes Downtown jubileuma tehát nemcsak mérföldkő a csapat számára, hanem egy új, komplex élmény születése: a fine dining és a kortárs művészet összekapcsolása egy fesztelen, mégis minőségi formában, közvetlenül a város szívében.