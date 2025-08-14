Életmód

Mi az a botulizmus? És miért okozhat akár halált akár egy konzervétel elfogyasztása?

A botulizmus egy nagyon ritka betegség, aminek hazánkban évente kevesebb mint 10 ember esik áldozatául. Azonban a baktérium, amely akár halált is okozhat, élelmiszerekben jelenhet meg, így különös körültekintéssel kell lenni (nyáron pláne) arra, hogy mit eszünk meg.

A napokban ketten haltak bele Olaszországban egy-egy panini elfogyasztásába, és 14-en kerültek kórházba. A történtek oka, hogy az általuk elfogyasztott szendvicsek tartalma (grillezett kolbász és tartórépalevél) Clostridium botulinum nevű baktériummal fertőződött. De miért jelenthet veszélyt a mindennapokban, és miért lehet végzetes akár egy konzerv elfogyasztása is?

Mi az a botulizmus? És miért okozhat akár halált egy konzervétel elfogyasztása?

Mi az oka a végzetes baktérium ételekben való megjelenésének?

Manapság a nem megfelelően konzervált zöldségek és gyümölcsök a mérgezés leggyakoribb okai. Azonban ez régen nem így volt, mivel a botulizmust kolbászmérgezésnek tekintették. A név a latin "botulus" szóból származik, ami kolbászt jelent. A felfedezése a 19. század eleji esetekre nyúlik vissza, amikor a véres és májas kolbászok mérgezési hullámokat okoztak, különösen Dél-Németországban.

A légmentesen záródó csomagolás ideális körülményeket biztosított a Clostridium botulinum baktérium számára, amely botulizmust okoz.

„A Clostridium botulinum egy környezeti kórokozó, amely a világ minden táján előfordul, és a talajban vagy a part menti vizekben is megtalálható” – mondja Florian Thalhammer, a Bécsi Orvostudományi Egyetem infektológusa. A Clostridium botulinum egy spóraképző, anaerob baktérium, ami azt jelenti, hogy csak oxigén nélkül szaporodik. Ezért a légmentesen záródó és vákuumcsomagolt, nem megfelelően tartósított vagy melegített élelmiszerek jelentik az optimális táptalajt számára.

Emelett a baktérium termeli az egyik legerősebb ismert toxint, a botulinum toxint. Már tíz nanogramm, a gramm milliomod része is halálos az emberre nézve. A botulinum toxin az idegek és az izmok közötti jelátvitel blokkolásával fejti ki hatását.

Az első tünetek általában 12-36 óra elteltével jelentkeznek, néha már néhány óra elteltével is, attól függően, hogy mennyi toxint fogyasztottak.

A botulizmus jellemző tünetei:

  • szájszárazság,
  • szemtünetek (kettős látás, pupillabeidegzési zavar),
  • nyelészavar,
  • légzési nehézség és légzésbénulás.

A diagnózis felállítása kihívást jelent, de néhány órán belül fel kell állítani

– hangsúlyozza Thalhammer.

Ha nem kezdődik meg a kezelés időben, akkor a bénulás a légzőizmokat is érintheti, ami életveszélyes állapotot idézhet elő.

Források: 1., 2., 3.

