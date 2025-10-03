Megvan a magyar győztes, aki harmadjára képviseli hazánkat a Bocuse d'Or európai válogatóján

Lezajlott a Bocuse d'Or tizedik magyar döntője: Kelemen Roland képviselheti majd hazánkat az európai válogatón. Gratulálunk!

Ismét Kelemen Roland képviseli hazánkat az európai válogatón, amit Marseilles-ben rendeznek meg jövő márciusban.

A versenyzők szürkemarhagulyással, harcsával és makói hagymával mérték össze tudásukat, akik közül a Hunguest Hotels Sóstó séfje, Kelem Roland került ki győztesen.

Így ő képviselhet Magyarországot jövő márciusban a marseilles-i európai válogatón.

Munkáját Vincze Zoltán commis segítette.

Az idei év újdonsága

Az idei döntő egyik újdonsága az volt, hogy a hagyományos verseny mellett tanulócsapatok is bemutatkozhattak.

A Magyar Bocuse d’Or Akadémia ezzel a kezdeményezéssel hagyományt kíván teremteni, és egyben az utánpótlás támogatását szolgálja. Ezúttal egy Pest megyei és egy Fejér megyei csapat mérte össze tudását. A fiatalokat két neves séf, Volenter István és Dalnoki Bence segítette mentorként, hogy a felkészülés ne csupán a megmérettetésről, hanem a szakmai jövő építéséről is szóljon.

A tanulócsapatok kiváló teljesítményt nyújtottak: magas színvonalú munkával és remek ételekkel nyerték el a zsűri elismerését. A verseny győztese a Letenyey Lajos Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola csapata lett, Németh Eszter és Petrusán Marcell közreműködésével. Felkészítő tanáruk Varga Gergely szakoktató volt, mentorként pedig Volenter István támogatta őket.

Mindkét versenyt ugyanaz a konyhai és kóstolózsűri felügyelte. Az elkészült fogásokat többek között Tiago Sabarigo, Wolf András, Erdei János, Szulló Szabina, Széll Tamás, Akács István, Litauszki Zsolt és Segal Viktor értékelték, míg a konyhai munkát Dalnoki Bence, Volenter István, Haraszti Zsolt, Lutz Lajos, Danó Zoltán és Varju Vili pontozták.

Szulló Szabinát is díjazták

Az ünnepélyes díjátadón az Akadémia idén is életműdíjjal ismerte el egy kiemelkedő séf munkásságát.

Az elismerést ezúttal Szulló Szabina, a két Michelin-csillagos Stand Étterem séfje kapta, aki 2016-ban és 2022-ben is elnökként vezette sikerre csapatát a Bocuse d’Or európai válogatóján.

Köszöntő beszédében Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d’Or Akadémia elnöke hangsúlyozta, hogy Szulló Szabina több mint három évtizede meghatározó szereplője a magyar csúcsgasztronómiának. Elismerhetetlen érdemei vannak a hazai gasztronómia fejlődésében, pályáját mindvégig kompromisszumok nélkül, a tökéletességre törekvés jegyében járta – áll a közleményben.

