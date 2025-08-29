Életmód

Bezár az egriek kedvenc cukrászdája: a hely 1927 óta működött

A bezáráshullám sajnos nem látszik csillapodni. Most épp Eger egyik patinás cukrászdája búcsúzik a nagyközönségtől.

Végleg bezár a Sárvári Cukrászda Egerben, amire korábban már voltak jelek, hiszen 2023-ban már csak rendkívüli nyitvatartással várták a vendégeket a megemelkedett energiaárak miatt.

Az egri Kossuth Lajos utcai Sárvár Cukrászda búcsúzik vendégeitől, hiába szeretik évtizedek óta a helyiek (is). Az 1927-ben alapított cukrászda tulajdonosai ezt írták Facebook-bejegyzésükben:

Sajnálattal tudatjuk veletek, hogy üzletünket bezárni kényszerülünk. A Kossuth Lajos utcában, ahol már évtizedek óta minden nyáron minőségi fagylaltokkal vártunk benneteket megszűnik az üzletünk. Még nem tudjuk hol és mikor fogunk újranyitni, ha a gazdasági körülmények és a lehetőségeink megengedik természetesen, folytatjuk a családi tradíciót hogy ne maradjatok Sárvári fagyi nélkül.

A cukrászda szeptember első hetében még nyitva tart, a készlet erejéig várják a vendégeket!

