2025.09.22.

Brutális összegért toborozzák a magyarokat a berlini karácsonyi vásárba

Egy friss álláshirdetés keltett feltűnést a közösségi médiában: a berlini karácsonyi vásárba keresnek dolgozókat, ahol a munkabér napi 100 euró, vagyis nagyjából 40 ezer forint.

Egy Facebook-csoportban jelent meg a felhívás, amelyben két eladót toboroznak az idei berlini karácsonyi vásárra, édességek árusítására. A munka november 19-től január 4-ig tart, vagyis a vásár teljes ideje alatt.

Karácsonyi vásár
Napi 40 ezres bérrel csábítják Németországba a magyarokat
Getty Images

A felajánlott kereset igazán vonzó: naponta 100 euró jár a munkáért, ami magyar valutában mintegy 40 ezer forintot jelent.

Ez azt jelenti, hogy a 16 napos időszak végére akár 640 ezer forintot is megkereshetnek a jelentkezők.

A bérezés mellett további előny, hogy a munkáltató szállást és alap étkezést is biztosít a dolgozóknak. Ugyanakkor nem mindenki számára elérhető a lehetőség: a jelentkezőktől elvárják, hogy angolul és németül is legalább társalgási szinten tudjanak kommunikálni.

Összehasonlításképpen:

a budapesti vásáron 2023-ban egy hét alatt nagyjából 120 ezer forintot lehetett keresni, míg Bécsben ennek közel dupláját, akár nettó 240 ezer forintot is kézhez kaphattak a dolgozók. A tapasztalat mindenhol előnyt jelent, de az is fontos, hogy a jelentkezők bírják a hideget és a fizikai megterhelést, hiszen a munka javarészt kültéren zajlik.

Forrásunk volt.

