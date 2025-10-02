Életmód

2025.10.02.

Rohanj az ALDI-ba: Ördögien jó áron adják a nemesacél konyhai eszközöket

Nosalty profilképe Nosalty

Ez a legjobb alkalom arra, hogy felfrissítsd a konyhai arzenálodat: az ALDI-ban most 60%-kal olcsóbban szerezheted be a nemesacél konyhai eszközöket.

A jól megválasztott, minőségi anyagokból készült konyhai kiegészítőkön több múlik, mint gondolnánk: megkönnyítik a munkánkat az előkészületektől egészen a takarításig. A nemesacél konyhai eszközök nem véletlenül a kedvencei profi és hobbi szakácsoknak.

Tartósak, könnyű őket elmosogatni, ráadásul a műanyagokkal ellentétben nem válnak le belőlük mikroműanyagok, amik az ételen keresztül a szervezetünkbe juthatnak.

Ezért különösen jó hír, hogy az ALDI most óriási, 60%-os kedvezménnyel adja az alábbi nemesacél konyhai eszközöket.

ALDI középső sor áruk
666 Ft-ért adja az ALDI a nemesacél Crofton konyhai eszközöket
ALDI Magyarország

Október 2-től a készlet erejéig 1699 Ft helyett 666 Ft/készlet/db adja a különböző nemesacél Crofton konyhai eszközöket az ALDI.

A kínálatban találunk többek között citromfacsarót, almaszeletelőt, krumplinyomót, habverőt és fagylaltkanalat is. A termékek egytől egyig rozsdamentesek.  

A termékek egytől egyig rozsdamentesek 
Akciós-Újság

Miért imádunk nemesacélból készült konyhai eszközöket használni? 

  • Könnyen tisztíthatók 
  • Hosszabb élettartamúak 
  • Mosogatógépben moshatóak 
  • Kibírják a magas hőmérsékletet 
  • Könnyű velük dolgozni
  • Biztonságosak, mivel semmilyen vegyi anyag nem oldódik ki belőlük
  • Alacsony az áruk (és az ALDI jóvoltából most még inkább)

Az Akciós-Újság.hu oldalán még több szuper akciót találsz!

Ajánlott videó

Legújabb receptek

kekszgolyó

Házi almáspite-golyó

Ha szereted az almás pitét, de nincs időd elkészíteni a rendes verziót, akkor ez a recept neked szól! Az almás pitét itt golyóvá alakítjuk és sütni sem kell.

kókuszgolyó

Maradékmentő kókuszgolyó

Ki ne szeretné a kókuszgolyót? Gyermekkorunk nagy kedvence, aminek a közepéből mindig kipiszkáltuk a meggybefőttet. Ez a recept igazából úgy készült, hogy benéztünk a spájzba, (a ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept