Rohanj az ALDI-ba: Ördögien jó áron adják a nemesacél konyhai eszközöket

Ez a legjobb alkalom arra, hogy felfrissítsd a konyhai arzenálodat: az ALDI-ban most 60%-kal olcsóbban szerezheted be a nemesacél konyhai eszközöket.

A jól megválasztott, minőségi anyagokból készült konyhai kiegészítőkön több múlik, mint gondolnánk: megkönnyítik a munkánkat az előkészületektől egészen a takarításig. A nemesacél konyhai eszközök nem véletlenül a kedvencei profi és hobbi szakácsoknak.

Tartósak, könnyű őket elmosogatni, ráadásul a műanyagokkal ellentétben nem válnak le belőlük mikroműanyagok, amik az ételen keresztül a szervezetünkbe juthatnak.

Ezért különösen jó hír, hogy az ALDI most óriási, 60%-os kedvezménnyel adja az alábbi nemesacél konyhai eszközöket.

666 Ft-ért adja az ALDI a nemesacél Crofton konyhai eszközöket ALDI Magyarország

Október 2-től a készlet erejéig 1699 Ft helyett 666 Ft/készlet/db adja a különböző nemesacél Crofton konyhai eszközöket az ALDI.

A kínálatban találunk többek között citromfacsarót, almaszeletelőt, krumplinyomót, habverőt és fagylaltkanalat is. A termékek egytől egyig rozsdamentesek.

Miért imádunk nemesacélból készült konyhai eszközöket használni?

Könnyen tisztíthatók

Hosszabb élettartamúak

Mosogatógépben moshatóak

Kibírják a magas hőmérsékletet

Könnyű velük dolgozni

Biztonságosak, mivel semmilyen vegyi anyag nem oldódik ki belőlük

Alacsony az áruk (és az ALDI jóvoltából most még inkább)

