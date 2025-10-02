Rohanj az ALDI-ba: Ördögien jó áron adják a nemesacél konyhai eszközöket

A jól megválasztott, minőségi anyagokból készült konyhai kiegészítőkön több múlik, mint gondolnánk: megkönnyítik a munkánkat az előkészületektől egészen a takarításig. A nemesacél konyhai eszközök nem véletlenül a kedvencei profi és hobbi szakácsoknak.
Tartósak, könnyű őket elmosogatni, ráadásul a műanyagokkal ellentétben nem válnak le belőlük mikroműanyagok, amik az ételen keresztül a szervezetünkbe juthatnak.
Ezért különösen jó hír, hogy az ALDI most óriási, 60%-os kedvezménnyel adja az alábbi nemesacél konyhai eszközöket.
Október 2-től a készlet erejéig 1699 Ft helyett 666 Ft/készlet/db adja a különböző nemesacél Crofton konyhai eszközöket az ALDI.
A kínálatban találunk többek között citromfacsarót, almaszeletelőt, krumplinyomót, habverőt és fagylaltkanalat is. A termékek egytől egyig rozsdamentesek.
Miért imádunk nemesacélból készült konyhai eszközöket használni?
- Könnyen tisztíthatók
- Hosszabb élettartamúak
- Mosogatógépben moshatóak
- Kibírják a magas hőmérsékletet
- Könnyű velük dolgozni
- Biztonságosak, mivel semmilyen vegyi anyag nem oldódik ki belőlük
- Alacsony az áruk (és az ALDI jóvoltából most még inkább)
Az Akciós-Újság.hu oldalán még több szuper akciót találsz!