Az átázott lábbeli nemcsak kellemetlen, hanem egészségtelen is lehet. Otthon Tippünkben mutatjuk a legbiztonságosabb és leghatékonyabb módszereket, valamint azt is, mit érdemes elkerülni.

A téli hónapokban szinte elkerülhetetlen, hogy időnként vizes cipőben érjünk haza. Hó, latyak, eső, elég egy rossz lépés, és a lábbeli máris megszívja magát nedvességgel. Ilyenkor nem mindegy, hogyan szárítod meg: a rossz módszer többet árthat, mint használ.

Vizes a cipőd? Ezekkel a módszerekkel gyorsan megszáríthatod

Miért fontos a gyors szárítás?

A nedves cipő belseje ideális környezet a baktériumok és gombák számára. Emellett romlik a hőszigetelése, hideg marad, és növeli a bőrirritáció, hólyagok vagy fertőzések kockázatát. Minél tovább marad benne a nedvesség, annál nehezebb megszárítani.

Mit csináljunk?

Elsőként távolítsd el a sarat és a havat, oldd ki a fűzőket, vedd ki a talpbetéteket, majd törölközővel itasd fel a felesleges vizet. Ezek az apró lépések jelentősen felgyorsítják a száradást.

Amit mindenképp kerülj: a közvetlen hő

Bármennyire csábító, a radiátorra vagy hősugárzó mellé tett cipő hosszú távon tönkremehet.

A túl erős hő kiszárítja és megrepeszti az anyagot, meglazíthatja a ragasztást, miközben belül nedves marad.

Az egyenetlen száradás lerövidíti a cipő élettartamát.

Hatékony és kíméletes megoldások

A levegőáramlás az egyik legjobb barátod. Egy ventilátorral vagy hideg levegőt fújó porszívóval gyorsan és biztonságosan eltávolítható a nedvesség.

A zokniba töltött rizs, szilikagél vagy szilikát macskaalom meglepően hatékony , és akár újra is használható.

, és akár újra is használható. A klasszikus újságpapír vagy papírtörlő sem ment ki a divatból, csak rendszeresen cseréld, és ne tömd túl szorosan.

A legjobb megoldás: megelőzés

A rendszeres impregnálás, a jó minőségű téli cipő és a váltó lábbeli sok bosszúságtól megkímél. Ha mégis átázik, tartsd észben az alapszabályt: minél hamarabb kezded el a szárítást, annál komfortosabb és egészségesebb lesz a végeredmény. A száraz cipő télen nem luxus, hanem alapfeltétel.

