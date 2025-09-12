A hűséges Tesco-vásárlók jól jártak: ennyi pénzt kaptak vissza kuponnal és utalvánnyal

A Tesco Clubcarddal rendelkező vásárlók a 2024/25-ös év során közel 12 milliárd forint értékben váltottak be kuponokat és utalványokat. A Clubcard, amely mára Magyarország legnagyobb hűségprogramjává nőtte ki magát, immár tizenöt éve indult el. Az elmúlt másfél évtizedben folyamatos fejlesztések és bővítések révén alakult olyanná, ahogyan ma ismerik a vásárlók: nemcsak kedvezményeket, hanem személyre szabott ajánlatokat, beváltható kuponokat és modern, innovatív szolgáltatásokat kínáló programként.

A Tesco hűségprogramjának jelenleg évente 2,7 millió kártyahasználója van. A tranzakciók jelentős része Clubcard használattal történik, a felhasználók ráadásul jellemzően több mint kétszer annyit költenek, mint a Clubcard nélkül vásárlók, ami jól mutatja, hogy mennyire széleskörűek azok a kedvezmények, amik számukra elérhetők.

Az eszköz népszerűsége nem is meglepő, a felhasználók a 2024-25-ös pénzügyi évben összesen több mint 6,35 milliárd forint értékben váltottak be utalványokat a vásárlásaik után járó pontok forintosításával, és további 5,48 milliárd forint összegű kuponnal érvényesítettek kedvezményeket megvásárolt termékekre.

Azaz az áruházlánc összesen közel 12 milliárd forintnyi összeget adott vissza hűséges vásárlóinak.

A Tesco adatai szerint a gyermekes családok használják leginkább és a legnagyobb értékben a Clubcardot, és elsősorban tejtermékre, alkoholmentes italokra, zöldségekre és gyümölcsökre érvényesítik a kedvezményeket.

A Clubcard több, mint egy hűségkártya. A kártyahasználók nem csupán személyre szabott és kasszakuponokban, illetve számukra elérhető kedvezményekben mérhetik a Clubcard előnyeit.

Az áruházlánc olyan exkluzív szolgáltatásokat is biztosít számukra, mint a kizárólag a Tescónál elérhető Scan&shop szolgáltatás, ami hetente átlagosan 65 ezer vásárlást tesz még kényelmesebbé.

Mindezek mellett a Clubcard jutalmaz és visszajelez, azaz jó a vásárlóknak és hasznos a Tescónak, valamint az áruházlánc szállítópartnereinek is, hiszen a kártyahasználat alapján kirajzolódó vásárlói szokások, trendek segítik a vállalatokat abban, hogy a választékukat, valamint az árukészletet is a vásárlók igényeihez igazodva alakítsák ki.