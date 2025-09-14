Ha állatszőr borítja a lakást, próbáld ki ezt a zseniális Otthon Tippet: egy egyszerű seprűtrükk, amivel sokkal könnyebb eltávolítani a haj- és szőrszálakat a padlóról. Olcsó, gyors és biztonságos megoldás háziállat mellett is.

Ha van szőrös családtagod, pontosan tudod, hogy az állatszőr mindenhol ott van. Az évek során rengeteg módszert kipróbáltam, de egyik sem vált be igazán. A robotporszívók nem boldogulnak a háromszintes házamban, a Dyson porszívóm pillanatok alatt megtelik, és utána még tisztogatni is kell. A szöszhenger pedig egyszerűen nem opció – senkinek sincs ideje vele körbejárni a házat.

A sógornőm seprűtrükkje annyira zseniális volt, hogy nekem is ki kellett próbálnom Getty Images

Nemrég, amikor a sógornőmnél jártam, láttam tőle egy olyan trükköt, amilyet még soha: a seprűjével gyűjtötte össze az állatszőrt a padlóról.

Zseniális volt, és azonnal tudtam, hogy nekem is ki kell próbálnom.

Mi a sógornőm titka?

Egyszerű: a seprű sörtéit befújja egy kevés tisztítószerrel, mielőtt felsöpörne. Amikor rákérdeztem, csak annyit mondott: „Segít a szőrön.” És igaza volt. A módszer nem is annyira magát a szőrt célozza, hanem a statikus elektromosságot. A háziállatok szőre ugyanis elektrosztatikus töltést vesz fel, amikor a szőnyeghez, bútorhoz vagy kutyafekhelyhez dörzsölődik – ezért olyan nehéz egyszerűen felsöpörni.

A nedvesség semlegesíti a statikus töltést, a tisztítószerben található felületaktív anyagok pedig segítenek, hogy a hajszálak a seprű sörtéihez tapadjanak, ahelyett hogy szanaszét szállnának.

És amikor én kipróbáltam?

Otthon rögtön teszteltem. Fogtam a tisztítómat, ami biztonságosan használható a padlón, befújtam vele a seprűt, majd felsöpörtem. Nem volt teljes csoda – a szőrszálak továbbra is „szaladgáltak” a padlón –, de amikor végighúztam a seprűt a lapát szélén, meglepődtem: egy csomó szőr ott maradt a sörtéken. Normál esetben szinte semmi sem tapad rá, ezért mindig olyan, mintha a szőrszálakat kergetném a lapátba. Ez a kis trükk viszont tényleg segített.

Néhány tanulság

A tisztítószer használatának van hátulütője: a maradványok a padlóra kerülhetnek, csúszóssá téve a felületet, illetve a háziállatok belenyalhatnak vagy beleléphetnek. Ezért én inkább egy biztonságosabb megoldásra váltok: víz és ecet keverékére. Ugyanúgy semlegesíti a statikus töltést, nincs vegyszerprobléma, és szinte semmibe sem kerül. Fontos viszont, hogy ecetet ne használj természetes kő vagy keményfa padló esetén – ez esetben maradj a tiszta víznél.

Forrásunk volt.