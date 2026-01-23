Gasztro

2026.01.23.

Rácz Jenőt erős kritika érte – A Konyhafőnök egykori zsűrije durva véleményt fogalmazott meg róla

A napokban jelent meg a Bulvárbölcsészek új epizódja, amiben dr. Spira Eszter Mirjam jogász-író fogalmazta meg véleményét Rácz Jenőről, és ehhez kapcsolódóan Wossala Rozina (a Konyhafőnök egykori játékosa, később zsűrije) kommentelt a videó alá.

Dr. Spira Eszter Mirjam jogász-író vette górcső alá Rácz Jenő belvárosi fine-dining éttermét egy videójában, melynek kommentszekciójában erős kritika jelent meg, méghozzá Wossala Rozinától - szúrta ki a Story.hu.

Konyhafőnök zsűritagok
Rácz Jenőt erős kritika érte – a Konyhafőnök egykori zsűrije fogalmazta meg véleményét étterméről
RTL/ Sajtóklub

A videóban elhangzottak szerint:

Én azt gondolom, hogy amit a Rácz Jenő csinál ebben az étteremben, annak semmi köze a fine dininghoz. Az egy parasztvakítás, de abból is a cirkuszosabb fajta. Egy félkör alakú asztalnál ülnek azok, akik elmennek hozzá vacsorázni. Tehát nem egymással szemben ültök, és beszélgettek, hanem szemben ülsz a séffel meg a konyhával, és, mintha egy cirkuszban lennél, azt nézed, hogy ők főznek meg tálalnak. Mindezt vendégenként nyolcvanezer forintért

– mondta Dr. Spira Eszter Mirjam jogász-író.

Wossala Rozina is megfogalmazta véleményét a sztárséfről

Mindez Wossala Rozinához is eljutott, aki a Konyhafőnök egykori játékosa, később zsűritagja volt, illetve a budapesti Bestia nevű étterem tulajdonosa. Nem is hagyta szó nélkül, kommentelt a videó alá:

Végre! Köszönöm! Tisztán Ego Trip az egész… a saját tenyeréből öntött kerámiában felszolgált ételtől addig, amiről szó van itt. Arról nem is beszélve, hogy egy Michelin-csillagos séf küldetéstudatában benne kellene lennie az »átlagember« hétköznapi táplálkozásának javítása, tanítása, segítése… nem milliókért eladni magát a Mekinek, hogy ipari hulladékot támogasson a hírnevével.

Ezzel utalva Rácz Jenő és a McDonald's korábbi együttműködésére, aminek keretében megszületett a Limited by Rácz Jenő hamburger.

Rácz Jenő és hamburgere
Limited by Rácz Jenő hamburger

A kommentelők kiálltak Rácz Jenő mellett

A videó alá érkeztek még vegyesen kommentek: volt, aki egyetértett Wossalával, míg mások Rácz Jenő védelmére keltek, megosztva pozitív élményüket a séf éttermében.

Forrásunk volt.

Címlapfotó: RTL/ Sajtóklub

