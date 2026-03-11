A szakértők szerint a konyhafelújítás legnagyobb hibája, amikor valaki kizárólag a látványra koncentrál, és háttérbe szorítja a funkcionalitást. Egy jól működő konyha nemcsak szép, hanem kényelmesen használható is, és ezt elsősorban a jó tervezés biztosítja.

A konyhafelújítás az egyik legnagyobb és legköltségesebb otthoni beruházás. Sokan hónapokig tervezik, inspirációt gyűjtenek a közösségi médiából, majd megpróbálják megvalósítani álmaik konyháját. Mégis rengetegen követik el ugyanazokat a hibákat, amelyek később bosszúságot, plusz költségeket vagy egyszerűen egy nehezen használható konyhát eredményeznek.

5 hiba, amit a legtöbben elkövetnek konyhafelújításkor

Lakberendezők szerint ezek a bakik annyira gyakoriak, hogy szinte minden konyhafelújításnál találkoznak velük. A jó hír viszont az, hogy egy kis tudatossággal könnyen elkerülhetők.

Kattints a képre, és tudd meg, mik a legnagyobb hibák konyhafelújításkor!

5 fotó

Forrásunk volt.