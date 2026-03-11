Gasztro

2026.03.11.

5 hiba, amit a legtöbben elkövetnek konyhafelújításkor

Nosalty profilképe Nosalty

A szakértők szerint a konyhafelújítás legnagyobb hibája, amikor valaki kizárólag a látványra koncentrál, és háttérbe szorítja a funkcionalitást. Egy jól működő konyha nemcsak szép, hanem kényelmesen használható is, és ezt elsősorban a jó tervezés biztosítja.

A konyhafelújítás az egyik legnagyobb és legköltségesebb otthoni beruházás. Sokan hónapokig tervezik, inspirációt gyűjtenek a közösségi médiából, majd megpróbálják megvalósítani álmaik konyháját. Mégis rengetegen követik el ugyanazokat a hibákat, amelyek később bosszúságot, plusz költségeket vagy egyszerűen egy nehezen használható konyhát eredményeznek.

Konyhafelújítás
5 hiba, amit a legtöbben elkövetnek konyhafelújításkor

Lakberendezők szerint ezek a bakik annyira gyakoriak, hogy szinte minden konyhafelújításnál találkoznak velük. A jó hír viszont az, hogy egy kis tudatossággal könnyen elkerülhetők.

Kattints a képre, és tudd meg, mik a legnagyobb hibák konyhafelújításkor!

5 fotó

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

fasírt

Harapni való fasírt

Ez a fasírt derült égből érkezett hozzánk, a húsgolyók világnapja után. Mindegy, hogy pogácsa, golyó vagy vagdalt formájában, hogy olajban, zsírban vagy sütőben sütjük, a ...

omlett

Kolozsvári omlett lila hagymásan

Amikor nem tudok mit kitalálni reggelire, vagy épp ebédre, de akár vacsorára, akkor készítek egy omlettet, ami egyhamar elkészül. Felszeleteljük, akár egy pizzát, és már fogyaszthatjuk ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

szilvalekvaros-derelye
édes tészta

Szilvalekváros derelye

Viszonylag ritkán készítek derelyét, mert elég macerás, de a végeredmény miatt megéri. A tészta nyújtása közben jutott eszembe, hogy van itthon egy tésztakészítő gépünk is, amit ...

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept