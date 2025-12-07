Család

2025.12.07.

Édes és finom szuperélelmiszer, amit nem kell tiltólistára tenni diéta alatt sem, számos jótékony hatása van

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Sokan száműzik a kakaót a diétából, pedig ha megfelelő formában fogyasztod, nem ellenség, hanem igazi szövetséges lehet! Mutatjuk, miért érdemes helyet adni neki az étrendedben!

A kakaó Dél-Amerika esőerdeiből származik, ahol a bennszülöttek már évezredekkel ezelőtt termesztették. A kakaófát afrodiziákumként, babját pedig fizetőeszközként használták. Idővel kiderült, hogy nemcsak finom, hanem számos egészségügyi előnnyel is bír. Ma már tudjuk:

a kakaó gyulladáscsökkentő, támogatja a szív- és érrendszert, segíthet a vércukorszint és a testsúly szabályozásában – persze nem mindegy, milyen formában fogyasztjuk.

kakaós ital
Kakaó: így illszed be a diétádba

Miért fér bele a diétába?

A kakaó tele van antioxidánsokkal, vérnyomás- és koleszterincsökkentő hatású, sőt még az agyműködésre is pozitívan hat. Ha nem cukros csokoládéban, hanem természetes formában fogyasztod, a diétád nem sérül, sőt, egészségesebbé válik.

Gazdag polifenolokban

A kakaó különösen flavonoidokban gazdag, amelyek erős antioxidánsok. Ezek nemcsak gyulladáscsökkentő hatásúak, hanem segítik az anyagcserét is. A polifenolok védik a sejteket a káros szabadgyököktől, így hozzájárulnak a szervezet egészségéhez.

Koleszterinszint szabályozása

Kutatások szerint a kakaó csökkenti az LDL („rossz”) koleszterin és az összkoleszterin szintjét, miközben növelheti a HDL („jó”) koleszterin arányát. Ehhez a legjobb választás a nyers kakaóbab vagy a magas kakaótartalmú termékek.

Vérnyomáscsökkentő hatás

A kakaóflavanolok segítenek megőrizni az erek rugalmasságát, javítják a véráramlást, így csökkenthetik a szívroham és más szív-érrendszeri problémák kockázatát. Egy kutatás szerint már nyolc hét magas kakaótartalmú étrend is mérhetően csökkentette a vérnyomást.

+1. Javítja a kognitív képességeket

A kakaó serkenti az agyi vérkeringést, ami javítja a koncentrációt és a memóriát. Emellett antioxidánsai védik az idegsejteket, lassítva az időskori kognitív hanyatlást.

Sokan a kakaót azonnal a csokoládéval azonosítják, pedig a bolti csoki tele van cukorral és zsiradékkal. Ha ki akarod használni a kakaó jótékony hatásait, válaszd a cukrozatlan, természetes kakaóport, amely akár tízszer több hasznos anyagot tartalmazhat, mint a kész csokoládé.

Forrásunk volt.

