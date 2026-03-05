Utazás

Dietetikusok szerint ezeket az ételeket érdemes enni, hogy megelőzd a tavaszi fáradtságot

A tavaszi fáradtság sokakat utolér: hiába alszunk eleget, mégis kimerültnek érezzük magunkat. A szakértők szerint azonban az étrendünkön (is) múlik, mennyi energiánk van a nap folyamán. Néhány jól megválasztott étel kifejezetten segíthet feltölteni a szervezetünket.

Ahogy közeledik a tavasz, sokan tapasztalják, hogy nehezebben indulnak a reggelek, napközben pedig hamar elfogy az energia. A szakemberek szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a szervezetünk vitamin- és ásványianyag-raktárai a tél végére kimerülnek. A jó hír viszont az, hogy a megfelelő ételekkel természetes módon is támogathatjuk az energiaszintünket.

Középkorú nő ebédel
Dietetikusok szerint ezeket az ételeket érdemes most enni, hogy megelőzd a tavaszi fáradtságot
A dietetikusok hangsúlyozzák: a tartós energia titka nem a cukros italokban vagy a gyors koffeinlöketben rejlik, hanem a tápanyagban gazdag, természetes élelmiszerekben. Ezek segítenek stabilan tartani a vércukorszintet, így elkerülhetjük a hirtelen energialöketet követő zuhanást.

