Dietetikusok szerint ezeket az ételeket érdemes enni, hogy megelőzd a tavaszi fáradtságot

Ahogy közeledik a tavasz, sokan tapasztalják, hogy nehezebben indulnak a reggelek, napközben pedig hamar elfogy az energia. A szakemberek szerint ennek egyik oka az lehet, hogy a szervezetünk vitamin- és ásványianyag-raktárai a tél végére kimerülnek. A jó hír viszont az, hogy a megfelelő ételekkel természetes módon is támogathatjuk az energiaszintünket.
A dietetikusok hangsúlyozzák: a tartós energia titka nem a cukros italokban vagy a gyors koffeinlöketben rejlik, hanem a tápanyagban gazdag, természetes élelmiszerekben. Ezek segítenek stabilan tartani a vércukorszintet, így elkerülhetjük a hirtelen energialöketet követő zuhanást.