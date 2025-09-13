Ez meglepő lehet: a konyhai eszköz, ami a fürdőszobában is csodát tesz

A legtöbben ismerjük azt a problémát, amikor a fürdőszobában a nedvesség miatt a törölközők, szivacsok és kisebb textíliák lassan száradnak meg, dohos szagot árasztanak, sőt akár penész is kialakulhat rajtuk. Hiába csavarjuk ki alaposan a vizet, sokszor még így sem elég gyors a száradáshoz. Egy furcsának tűnő, de nagyon praktikus megoldás azonban segíthet: a salátacentrifuga.
Miért éppen a salátacentrifuga?
Első hallásra talán szokatlan ötlet, hiszen a konyhához kötjük, nem a fürdőszobához. Mégis, a gyors pörgetőmozdulatok remekül eltávolítják a felesleges vizet az apró, gyakran nedvesen maradó tárgyakról.
Egy rövid forgatás a mosdó vagy a kád felett, és a szivacsok, kendők vagy hajgumik sokkal gyorsabban megszáradnak, frissebbek maradnak és nem lesznek a baktériumok melegágyai.
Mire használható a legjobban?
- Sminkszivacsokra: ezek különösen hajlamosak a penészre és a baktériumokra, ha nedvesek maradnak. A centrifugázás felgyorsítja a száradást, így tisztábbak lesznek.
- Sminklemosó korongokra: kíméletesebb megoldás, mint a szárítógép, és jobban megőrzik az alakjukat is.
- Luffákra és fürdőpuffokra: a párás levegőben gyorsan bepenészedhetnek, ha nedvesen lógnak a zuhanyban. Egy gyors pörgetés után sokkal frissebbek maradnak.
- Arcmosó kendőkre: ha túl nedvesek ahhoz, hogy a szennyesbe dobd, ezzel gyorsabban kiszáríthatók.
- Hajgumikra: rengeteg szennyeződést gyűjtenek össze, egy áztatás után a centrifugában pillanatok alatt megszáríthatók anélkül, hogy elveszítenék a rugalmasságukat.
- Vékony zoknikra: ha fürdés után derül ki, hogy nincs száraz pár, pár másodperc alatt újra hordhatóvá válnak.