Ez meglepő lehet: a konyhai eszköz, ami a fürdőszobában is csodát tesz

A konyhai salátacentrifuga szokatlan, de zseniális eszköz lehet a fürdőszobában is: néhány gyors pörgetéssel megszabadítja a sminkszivacsokat, luffákat, kendőket vagy hajgumikat a felesleges nedvességtől, így frissebbek, tisztábbak maradnak és gyorsabban megszáradnak.

A legtöbben ismerjük azt a problémát, amikor a fürdőszobában a nedvesség miatt a törölközők, szivacsok és kisebb textíliák lassan száradnak meg, dohos szagot árasztanak, sőt akár penész is kialakulhat rajtuk. Hiába csavarjuk ki alaposan a vizet, sokszor még így sem elég gyors a száradáshoz. Egy furcsának tűnő, de nagyon praktikus megoldás azonban segíthet: a salátacentrifuga.

Salátacentrifuga
Egy konyhai eszköz, ami a fürdőszobában is csodát tesz
Miért éppen a salátacentrifuga?

Első hallásra talán szokatlan ötlet, hiszen a konyhához kötjük, nem a fürdőszobához. Mégis, a gyors pörgetőmozdulatok remekül eltávolítják a felesleges vizet az apró, gyakran nedvesen maradó tárgyakról.

Egy rövid forgatás a mosdó vagy a kád felett, és a szivacsok, kendők vagy hajgumik sokkal gyorsabban megszáradnak, frissebbek maradnak és nem lesznek a baktériumok melegágyai.

Mire használható a legjobban?

  • Sminkszivacsokra: ezek különösen hajlamosak a penészre és a baktériumokra, ha nedvesek maradnak. A centrifugázás felgyorsítja a száradást, így tisztábbak lesznek.
  • Sminklemosó korongokra: kíméletesebb megoldás, mint a szárítógép, és jobban megőrzik az alakjukat is.
  • Luffákra és fürdőpuffokra: a párás levegőben gyorsan bepenészedhetnek, ha nedvesen lógnak a zuhanyban. Egy gyors pörgetés után sokkal frissebbek maradnak.
  • Arcmosó kendőkre: ha túl nedvesek ahhoz, hogy a szennyesbe dobd, ezzel gyorsabban kiszáríthatók.
  • Hajgumikra: rengeteg szennyeződést gyűjtenek össze, egy áztatás után a centrifugában pillanatok alatt megszáríthatók anélkül, hogy elveszítenék a rugalmasságukat.
  • Vékony zoknikra: ha fürdés után derül ki, hogy nincs száraz pár, pár másodperc alatt újra hordhatóvá válnak.

Forrásunk volt.

