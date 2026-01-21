Bizonyára mind találkoztunk már azzal a jelenséggel, hogy a hagyma külső héján fekete, poros bevonat jelent meg. Első ránézésre könnyű rávágni, hogy csak földes vagy koszos, főleg, ha a hagyma frissen került a kamrába, vagy a bevásárlószatyor aljáról mentettük meg, de a valóság azonban ennél kicsit összetettebb.

A hagymahéjon megjelenő fekete elszíneződés, foltosodás gyakran nem szennyeződés eredménye, hanem egy Aspergillus niger nevű gomba, köznapi nevén „fekete penész" a felelős érte, amely főként nedves, rosszul szellőző tárolási körülmények között alakul ki. Ez a gomba jellemzően a betakarítás utáni időszakban jelenik meg, amikor a hagyma túl párás környezetbe kerül, így nem tud megfelelően „szellőzni”.

Fekete foltok a hagyma héján: ártalmatlan jelenség vagy veszélyes?

A jó hír, hogy az esetek nagy részében ez a gomba csak a száraz, papírszerű külső héjat érinti, a zöldség belseje teljesen ép és fogyasztható marad. A biztonság szempontjából azonban kulcsfontosságú, hogy felismerjük, meddig terjed a probléma.

Mikor használhatod fel a foltos hagymát, és mikor dobd ki?

Felhasználható, ha:

a fekete elszíneződés csak a külső héjat érinti

a hagyma belseje kemény, friss és szagtalan

Kidobandó, ha:

a hagyma puha vagy nyálkás

kellemetlen és szúrós szagot áraszt

a fekete elszíneződés a húsos rétegekben is megjelenik

Sokan kidobják, pedig nem mindig kell: fekete foltok a hagymán

Összességében tehát, ha a fekete foltok kizárólag a külső héjon láthatók, a hagyma belseje pedig kemény, lédús, szagtalan, akkor elegendő az érintett rétegeket eltávolítani, és a hagymát nyugodtan felhasználhatjuk az ebédhez, vacsorához. Más a helyzet viszont akkor, ha a hagyma puhává válik, nyálkás tapintású, vagy kellemetlen szaga van – ebben az esetben már nem biztonságos, és ki kell dobni.

Tévhit, hogy a főzés minden problémát megold: bár a hőkezelés elpusztíthatja magát a gombát, nem garantálja a gomba által termelt káros anyagok, az úgynevezett mikotoxinok eltűnését, ha a fertőzés már a hagyma belsejébe is eljutott.

Tippek a hagyma frissességéért:

A hagymát száraz, hűvös, jól szellőző helyen érdemes tárolni (kamra, spájz, sötétebb konyhaszekrény).

Kerüld a magas páratartalmat, mert ez kifejezetten kedvez a gombásodásnak .

. A legjobb, ha a hagyma hálós zacskóban, kosárban vagy papírzacskóban van, nem zárt műanyag csomagolásban.

Ne tárold a hagymát burgonya mellett , mert a burgonya nedvességet és gázokat bocsát ki, ami gyorsítja a romlást.

, mert a burgonya nedvességet és gázokat bocsát ki, ami gyorsítja a romlást. A teljesen száraz, papírszerű héjú hagyma megfelelő körülmények között akár több hónapig is eltartható.

Félbevágott hagymát csak légmentesen zárva, hűtőben, legfeljebb néhány napig tárolj.

Forrásunk volt.