Fekete foltok a hagyma héján: ártalmatlan jelenség vagy veszélyes?

A hagymahéjon megjelenő fekete elszíneződés, foltosodás gyakran nem szennyeződés eredménye, hanem egy Aspergillus niger nevű gomba, köznapi nevén „fekete penész" a felelős érte, amely főként nedves, rosszul szellőző tárolási körülmények között alakul ki. Ez a gomba jellemzően a betakarítás utáni időszakban jelenik meg, amikor a hagyma túl párás környezetbe kerül, így nem tud megfelelően „szellőzni”.
A jó hír, hogy az esetek nagy részében ez a gomba csak a száraz, papírszerű külső héjat érinti, a zöldség belseje teljesen ép és fogyasztható marad. A biztonság szempontjából azonban kulcsfontosságú, hogy felismerjük, meddig terjed a probléma.
Mikor használhatod fel a foltos hagymát, és mikor dobd ki?
Felhasználható, ha:
- a fekete elszíneződés csak a külső héjat érinti
- a hagyma belseje kemény, friss és szagtalan
Kidobandó, ha:
- a hagyma puha vagy nyálkás
- kellemetlen és szúrós szagot áraszt
- a fekete elszíneződés a húsos rétegekben is megjelenik
Összességében tehát, ha a fekete foltok kizárólag a külső héjon láthatók, a hagyma belseje pedig kemény, lédús, szagtalan, akkor elegendő az érintett rétegeket eltávolítani, és a hagymát nyugodtan felhasználhatjuk az ebédhez, vacsorához. Más a helyzet viszont akkor, ha a hagyma puhává válik, nyálkás tapintású, vagy kellemetlen szaga van – ebben az esetben már nem biztonságos, és ki kell dobni.
Tévhit, hogy a főzés minden problémát megold:
Tippek a hagyma frissességéért:
- A hagymát száraz, hűvös, jól szellőző helyen érdemes tárolni (kamra, spájz, sötétebb konyhaszekrény).
- Kerüld a magas páratartalmat, mert ez kifejezetten kedvez a gombásodásnak.
- A legjobb, ha a hagyma hálós zacskóban, kosárban vagy papírzacskóban van, nem zárt műanyag csomagolásban.
- Ne tárold a hagymát burgonya mellett, mert a burgonya nedvességet és gázokat bocsát ki, ami gyorsítja a romlást.
- A teljesen száraz, papírszerű héjú hagyma megfelelő körülmények között akár több hónapig is eltartható.
- Félbevágott hagymát csak légmentesen zárva, hűtőben, legfeljebb néhány napig tárolj.