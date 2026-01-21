Gasztro

2026.01.21.

Fekete foltok a hagyma héján: ártalmatlan jelenség vagy veszélyes?

Macsuga Viktória profilképe Macsuga Viktória

Bizonyára mind találkoztunk már azzal a jelenséggel, hogy a hagyma külső héján fekete, poros bevonat jelent meg. Első ránézésre könnyű rávágni, hogy csak földes vagy koszos, főleg, ha a hagyma frissen került a kamrába, vagy a bevásárlószatyor aljáról mentettük meg, de a valóság azonban ennél kicsit összetettebb.

A hagymahéjon megjelenő fekete elszíneződés, foltosodás gyakran nem szennyeződés eredménye, hanem egy Aspergillus niger nevű gomba, köznapi nevén „fekete penész" a felelős érte, amely főként nedves, rosszul szellőző tárolási körülmények között alakul ki. Ez a gomba jellemzően a betakarítás utáni időszakban jelenik meg, amikor a hagyma túl párás környezetbe kerül, így nem tud megfelelően „szellőzni”.

hagymák
Fekete foltok a hagyma héján: ártalmatlan jelenség vagy veszélyes?

A jó hír, hogy az esetek nagy részében ez a gomba csak a száraz, papírszerű külső héjat érinti, a zöldség belseje teljesen ép és fogyasztható marad. A biztonság szempontjából azonban kulcsfontosságú, hogy felismerjük, meddig terjed a probléma.

Mikor használhatod fel a foltos hagymát, és mikor dobd ki?

Felhasználható, ha:

  • a fekete elszíneződés csak a külső héjat érinti
  • a hagyma belseje kemény, friss és szagtalan

Kidobandó, ha:

  • a hagyma puha vagy nyálkás
  • kellemetlen és szúrós szagot áraszt
  • a fekete elszíneződés a húsos rétegekben is megjelenik
hagyma foltos
Sokan kidobják, pedig nem mindig kell: fekete foltok a hagymán

Összességében tehát, ha a fekete foltok kizárólag a külső héjon láthatók, a hagyma belseje pedig kemény, lédús, szagtalan, akkor elegendő az érintett rétegeket eltávolítani, és a hagymát nyugodtan felhasználhatjuk az ebédhez, vacsorához. Más a helyzet viszont akkor, ha a hagyma puhává válik, nyálkás tapintású, vagy kellemetlen szaga van – ebben az esetben már nem biztonságos, és ki kell dobni.

Tévhit, hogy a főzés minden problémát megold:

bár a hőkezelés elpusztíthatja magát a gombát, nem garantálja a gomba által termelt káros anyagok, az úgynevezett mikotoxinok eltűnését, ha a fertőzés már a hagyma belsejébe is eljutott.

Tippek a hagyma frissességéért:

  • A hagymát száraz, hűvös, jól szellőző helyen érdemes tárolni (kamra, spájz, sötétebb konyhaszekrény).
  • Kerüld a magas páratartalmat, mert ez kifejezetten kedvez a gombásodásnak.
  • A legjobb, ha a hagyma hálós zacskóban, kosárban vagy papírzacskóban van, nem zárt műanyag csomagolásban.
  • Ne tárold a hagymát burgonya mellett, mert a burgonya nedvességet és gázokat bocsát ki, ami gyorsítja a romlást.
  • A teljesen száraz, papírszerű héjú hagyma megfelelő körülmények között akár több hónapig is eltartható.
  • Félbevágott hagymát csak légmentesen zárva, hűtőben, legfeljebb néhány napig tárolj.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

ázsiai levesek

Thai garnélarákleves

Egy budapesti ázsiai étteremben volt szerencsém először a fogáshoz, a receptet az ott érzett ízek alapján próbáltam újraalkotni - véleményem szerint inkább több sikerrel.

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Wc papír
Gasztro

Egy új tanulmány szerint ez a 3 élelmiszer segít, ha...

A rendszeres székrekedés komoly frusztrációt jelenthet a mindennapokban, azonban ezen természetes módon is segíthetünk, nem feltétlen kell drága hashajtókat venni, amik mellesleg hosszútávon ártanak is az egészségünknek. Új tanulmány szerint 3 olyan élelmiszer is van, aminek rendszeres fogyasztása segíthet visszatérni a normális mindennapokba.

Vitaminok
Gasztro

3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept