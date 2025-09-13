Szeptember 10-én jelent meg a Magyar Közlönyben egy módosítás, ami az egészségügyre vonatkozik. Eszerint a szakorvosi kontrollvizsgálatokra is új beutalót kell majd kérni.

Az eddigi szakellátás úgy működött, hogy a háziorvostól kellett beutalót kérni a szakrendelésre, azonban, ha ezután még kontrollvizsgálatra volt szükség, akkor ezt újabb beutaló nélkül meg lehetett tenni. Ezzel kapcsolatban élesedik változás október 1-től.

Változik az egészségügyi beutalók és laborvizsgálatok menete: erre számíthatunk októbertől

A kontrollvizsgálatra való visszatérés kapcsán annyi volt ez idáig a kikötés, hogy ugyanahhoz a szakorvoshoz kellett 3 hónapon belül visszatérni.

Az új jogszabály értelmében, azonban már a kontrollvizsgálatra is beutalót kell majd kérni háziorvosunktól.

A laborvizsgálatok esetében is lesz változás

Az új szabályozás a laborvizsgálatokra is kiterjed: a beutalás előtt az orvosnak az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) meg kell néznie, hogy történt-e már a biztosítottnál laboratóriumi vizsgálat, és teljesülnek-e az ismételt vizsgálat elrendelésének feltételei.

A Közlönyben egy új módosítás is megjelent, miszerint a kormány finanszírozási eszközökkel kívánja elősegíteni az e-beutalók minél szélesebb körű használatát. Plusztámogatás helyett azonban szankciót vezetnek be: ha egy egészségügyi szolgáltató nem elektronikus beutaló alapján nyújt ellátást, a finanszírozás összegéből 10 százalékot, de legfeljebb 1000 forintot levonnak. Ugyanez a levonás érvényes akkor is, ha az ellátás adatai nem kerülnek rögzítésre az EESZT-ben.

