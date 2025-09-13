Egy friss kutatás szerint a mesterséges édesítőszerek rendszeres fogyasztása gyorsíthatja a szellemi hanyatlást, különösen a középkorúaknál.

Az édesítőszereket gyakran a cukor egészségesebb alternatívájaként emlegetik, ám egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy hosszú távon nem biztos, hogy annyira ártalmatlanok. A kutatók szerint bizonyos mesterséges édesítőszerek rendszeres fogyasztása gyorsíthatja a szellemi hanyatlást, és akár másfél évnyi biológiai öregedésnek megfelelő hatással is járhat.

Ennyivel öregedhet az agyad, ha édesítőszereket fogyasztasz

Mit mutat a kutatás?

A vizsgálatban több mint 12 ezer brazil köztisztviselőt követtek nyomon átlagosan nyolc éven keresztül. A résztvevőket 52 éves koruk körül kezdték vizsgálni, étrendjüket részletes kérdőívekkel rögzítették, majd kognitív teszteken is részt vettek – többek között szóbeli memória és szókincs-gyakorlati feladatokban.

Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb alacsony- vagy kalóriamentes édesítőt fogyasztották (például aszpartámot, szacharint, aceszulfám K-t, eritritolt, szorbitot vagy xilitet), 62%-kal gyorsabban veszítettek szellemi képességeikből, mint a legkevesebbet fogyasztók. Ez a visszaesés az agyműködésben körülbelül 1,6 évnyi természetes öregedésnek felel meg.

Kik a leginkább érintettek?

A kedvezőtlen hatások elsősorban a 60 év alattiaknál jelentkeztek, így különösen a középkorú felnőtteknek érdemes körültekintően bánniuk az édesítőszerekkel.

Miben találhatóak meg ezek az édesítőszerek?

Nemcsak diétás üdítőkben vagy joghurtokban, hanem ízesített vizekben, energiatalokban és alacsony kalóriatartalmú desszertekben is gyakran előfordulnak.

A kutatók szerint érdemes inkább természetesebb megoldásokhoz nyúlni – például mézhez vagy juharsziruphoz –, ha valaki édesebb ízre vágyik.

A vita két oldala

Bár a tanulmány figyelmeztető jelzést ad, az élelmiszeripar képviselői és több szakmai szervezet óvatosságra int az értelmezésben. A Brit Üdítőital Szövetség és a Nemzetközi Édesítőszer Szövetség egyaránt hangsúlyozza: a kutatás megfigyelésen alapul, így nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést. Emellett szerintük a vezető egészségügyi hatóságok világszerte biztonságosnak minősítik az engedélyezett édesítőszereket, amelyek évtizedek óta megtalálhatók ételekben, italokban, sőt gyógyszerekben is.

A legújabb eredmények arra utalnak, hogy az édesítőszerek túlzott fogyasztása nemcsak a testre, hanem az agyra is hatással lehet. Bár végleges bizonyíték nincs, a középkorúaknak érdemes tudatosan figyelni arra, mennyi mesterséges édesítőt visznek be – és ha lehet, inkább természetesebb alternatívákhoz nyúlni.

Forrásunk volt.