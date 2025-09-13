Sulikezdés

2025.09.13.

Ennyivel öregedhet az agyad, ha édesítőszereket fogyasztasz

Nosalty profilképe Nosalty

Egy friss kutatás szerint a mesterséges édesítőszerek rendszeres fogyasztása gyorsíthatja a szellemi hanyatlást, különösen a középkorúaknál.

Az édesítőszereket gyakran a cukor egészségesebb alternatívájaként emlegetik, ám egy friss tanulmány arra figyelmeztet, hogy hosszú távon nem biztos, hogy annyira ártalmatlanok. A kutatók szerint bizonyos mesterséges édesítőszerek rendszeres fogyasztása gyorsíthatja a szellemi hanyatlást, és akár másfél évnyi biológiai öregedésnek megfelelő hatással is járhat.

Valaki levesz a polcról egy joghurtot
Ennyivel öregedhet az agyad, ha édesítőszereket fogyasztasz
Getty Images

Mit mutat a kutatás?

A vizsgálatban több mint 12 ezer brazil köztisztviselőt követtek nyomon átlagosan nyolc éven keresztül. A résztvevőket 52 éves koruk körül kezdték vizsgálni, étrendjüket részletes kérdőívekkel rögzítették, majd kognitív teszteken is részt vettek – többek között szóbeli memória és szókincs-gyakorlati feladatokban.

Az eredmények szerint azok, akik a legtöbb alacsony- vagy kalóriamentes édesítőt fogyasztották (például aszpartámot, szacharint, aceszulfám K-t, eritritolt, szorbitot vagy xilitet), 62%-kal gyorsabban veszítettek szellemi képességeikből, mint a legkevesebbet fogyasztók. Ez a visszaesés az agyműködésben körülbelül 1,6 évnyi természetes öregedésnek felel meg.

Kik a leginkább érintettek?

A kedvezőtlen hatások elsősorban a 60 év alattiaknál jelentkeztek, így különösen a középkorú felnőtteknek érdemes körültekintően bánniuk az édesítőszerekkel.

Miben találhatóak meg ezek az édesítőszerek?

Nemcsak diétás üdítőkben vagy joghurtokban, hanem ízesített vizekben, energiatalokban és alacsony kalóriatartalmú desszertekben is gyakran előfordulnak.

A kutatók szerint érdemes inkább természetesebb megoldásokhoz nyúlni – például mézhez vagy juharsziruphoz –, ha valaki édesebb ízre vágyik.

A vita két oldala

Bár a tanulmány figyelmeztető jelzést ad, az élelmiszeripar képviselői és több szakmai szervezet óvatosságra int az értelmezésben. A Brit Üdítőital Szövetség és a Nemzetközi Édesítőszer Szövetség egyaránt hangsúlyozza: a kutatás megfigyelésen alapul, így nem bizonyít közvetlen ok-okozati összefüggést. Emellett szerintük a vezető egészségügyi hatóságok világszerte biztonságosnak minősítik az engedélyezett édesítőszereket, amelyek évtizedek óta megtalálhatók ételekben, italokban, sőt gyógyszerekben is.

A legújabb eredmények arra utalnak, hogy az édesítőszerek túlzott fogyasztása nemcsak a testre, hanem az agyra is hatással lehet. Bár végleges bizonyíték nincs, a középkorúaknak érdemes tudatosan figyelni arra, mennyi mesterséges édesítőt visznek be – és ha lehet, inkább természetesebb alternatívákhoz nyúlni.

Forrásunk volt.

Hirdetés
7 hely, ahol tilos tárolni a forrólevegős sütőt

Legújabb receptek

sárgaborsó-főzelék

Sárgaborsó-főzelék

A sárgaborsó (vagy felesborsó, kinek-mi) az egyik legalulértékeltebb alapanyag, pedig fehérjében gazdag, szuper hüvelyes. Legtöbbször főzeléket készítünk belőle - így tettünk most ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

Orvos vércukorszintet mér egy tinédzsernél
Sulikezdés

Minden, amit érdemes tudni a prediabéteszről

A prediabétesz diagnózisa ijesztő lehet, de nem jelenti azt, hogy elkerülhetetlen a 2-es típusú cukorbetegség. Szakértők szerint már néhány étrendi és életmódbeli változtatással jelentősen csökkenthető a kockázat – sőt, bizonyos esetekben a folyamat vissza is fordítható.

Nosalty

További cikkek

Hoya lacunosa
Életmód

7 illatos szobanövény, ami isteni aromát ad az otthonunknak

Az illatgyertyák és diffúzorok kellemes hangulatot teremtenek, de ha természetes módon szeretnénk otthonunkat illatossá tenni, érdemes a növényekhez fordulnunk. Ráadásul, ha tartós illatra vágyunk, a vágott virágok helyett válasszunk olyan szobanövényt, amely folyamatosan kellemes aromát áraszt.

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept