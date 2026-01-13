Ezzel a módszerrel csökkentheted a bolti csirkében lévő antibiotikum mennyiségét

A szupermarketekben kapható csirkékről az a hír járja, hogy sok esetben tele vannak nemkívánatos anyagokkal, többek között antibiotikummal és növekedésserkentő anyagokkal, amiknek egy része benne marad a bolti termékben. Mai Napi Tippünk segít abban, hogy ezeknek az anyagoknak a mértékét csökkentsük.

Ha téged is zavar, hogy a szupermarketekben kapható csirkékben olyan anyagok is vannak, amelyek elfogyasztása nem segíti az egészségünket, akkor tudsz ezen változtatni. Mutatjuk, milyen módszerrel tudod részben kiiktatni a modern baromfitenyésztésből származó nem kívánatos anyagokat.

Áztasd ecetes oldatba a csirkét, hogy csökkenjen az antibiotikumtartalma

Ha nem akarsz antibiotikummal teli csirkét tálalni, akkor egy otthoni módszerrel könnyedén csökkentheted a húsban fellelhető gyógyszermaradványok mennyiségét. A modern baromfitenyésztés ugyanis növekedésserkentőket és antibiotikumokat használ, hogy az állatok egészségesek maradjanak, melyek teljes mértékben nem tudnak kiürülni, mielőtt a kész étel asztalra kerül.

Különösen a zsírszövet, a belsőségek és a bőr konzerválja ezeket az anyagokat, melyeket a sütéssel nem lehet száműzni, de az előkészítés során részben igen.

A szakértők a duplafőzést javasolják

Először vízbe téve a csirkehúst felforralják egy edényben, majd ezt a vizet leöntve kezdik készre főzni az ételt. Azonban ennél van egy hatékonyabb módszer.

A csirke vegyszertartalmát úgy tudod a legkönnyebben csökkenteni, hogy speciális oldatba meríted. Ezt az oldatot magad is el tudod készíteni otthon, és semmilyen különleges hozzávalóra nem lesz szükséged.

1.) Első lépésként távolítsd el a bőrt és a látható felesleges zsírt, mert ezeken a helyeken tapad meg a legtöbb zsírban oldódó anyag.

2.) Ezután áztasd hideg víz, só és egy kevés ecet vagy citromlé keverékében a nyers csirkét.

3.) Ezt követően már csak szárazra kell törölnöd, és folytathatod az elkészítést.

