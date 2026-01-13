Gasztro

2026.01.13.

Ezzel a módszerrel csökkentheted a bolti csirkében lévő antibiotikum mennyiségét

Nosalty profilképe Nosalty

A szupermarketekben kapható csirkékről az a hír járja, hogy sok esetben tele vannak nemkívánatos anyagokkal, többek között antibiotikummal és növekedésserkentő anyagokkal, amiknek egy része benne marad a bolti termékben. Mai Napi Tippünk segít abban, hogy ezeknek az anyagoknak a mértékét csökkentsük.

Ha téged is zavar, hogy a szupermarketekben kapható csirkékben olyan anyagok is vannak, amelyek elfogyasztása nem segíti az egészségünket, akkor tudsz ezen változtatni. Mutatjuk, milyen módszerrel tudod részben kiiktatni a modern baromfitenyésztésből származó nem kívánatos anyagokat.

Csomagolt csirke
Áztasd ecetes oldatba a csirkét, hogy csökkenjen az antibiotikumtartalma

Ha nem akarsz antibiotikummal teli csirkét tálalni, akkor egy otthoni módszerrel könnyedén csökkentheted a húsban fellelhető gyógyszermaradványok mennyiségét. A modern baromfitenyésztés ugyanis növekedésserkentőket és antibiotikumokat használ, hogy az állatok egészségesek maradjanak, melyek teljes mértékben nem tudnak kiürülni, mielőtt a kész étel asztalra kerül.

Különösen a zsírszövet, a belsőségek és a bőr konzerválja ezeket az anyagokat, melyeket a sütéssel nem lehet száműzni, de az előkészítés során részben igen.

A szakértők a duplafőzést javasolják

Először vízbe téve a csirkehúst felforralják egy edényben, majd ezt a vizet leöntve kezdik készre főzni az ételt. Azonban ennél van egy hatékonyabb módszer.

Receptajánló:

Így tudod a csirkében lévő antibiotikumot száműzni (részben)

A csirke vegyszertartalmát úgy tudod a legkönnyebben csökkenteni, hogy speciális oldatba meríted. Ezt az oldatot magad is el tudod készíteni otthon, és semmilyen különleges hozzávalóra nem lesz szükséged.

1.) Első lépésként távolítsd el a bőrt és a látható felesleges zsírt, mert ezeken a helyeken tapad meg a legtöbb zsírban oldódó anyag.

2.) Ezután áztasd hideg víz, só és egy kevés ecet vagy citromlé keverékében a nyers csirkét.

3.) Ezt követően már csak szárazra kell törölnöd, és folytathatod az elkészítést.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept