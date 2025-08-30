Életmód

2025.08.30.

Így szüntetheted meg egyszer s mindenkorra az ajtónyikorgást az otthonodban

Nagyon bosszantó tud lenni, amikor egy ajtó lépten-nyomon hírt ad arról, hogy ki- vagy éppen becsukjuk, esetleg csak megmozdítjuk. Szerencsére egy-két egyszerű lépéssel pontot tehetünk a probléma végére.

A nyikorgó ajtó gyakori jelenség, amit a legtöbbször az okoz, hogy a fém a fémen súrlódik a pántoknál – ez azonban szerencsére néhány perc alatt orvosolható egy kis kenőanyag segítségével. Előfordulhat persze az is, hogy bonyolultabb a gond: rosszul beépített, ferde ajtókeret, laza vagy elhasználódott pántok is okozhatják a nyikorgást. Ezért mindig érdemes a legegyszerűbb megoldással kezdeni, hátha már ez is megoldja a gondot: tisztítsuk meg és kenjük be a pántokat.

Mivel kezeljük az ajtópántokat?

Nem feltétlenül kell rögtön szaküzletbe rohannunk, sokszor a háztartásban is találunk megfelelő anyagot:

  • Fehér lítiumos zsír: Spray formában kapható, ideális a nedvességnek kitett ajtókhoz is. Egy vékony cső segítségével be tudjuk juttatni a pánt minden részébe.

WD-40: Klasszikus választás, amely nemcsak a nyikorgást szünteti meg, de a rozsdát és szennyeződést is oldja.

  • Szilikonspray: Olaj- és zsírmentes megoldás, amely nem vonzza a port, így tisztább marad a felület.
  • Hajlakk: Ez nem a legtartósabb, de vészhelyzetben megteszi. A benne lévő polimerek ideiglenesen elhallgattatják a nyikorgást.
  • Főzőolaj: Egy csepp olíva- vagy napraforgóolaj pipettával vagy vattával a pántra cseppentve szintén működik.
  • Szappan: A szilárd szappanban lévő növényi olajok is hatékonyak. A pántra dörzsölve csökkentik a súrlódást.
  • Vazelin: A pántcsapra kenve elnémítja a nyikorgást, de a felesleget mindenképp töröljük le, különben könnyen porfogóvá válik.

Ha a kenés nem elég: a pántcsap tisztítása

Amennyiben a fenti trükkök nem hozzák meg a kívánt eredményt, jöhet az alaposabb megoldás: a pántcsap kiszerelése, tisztítása és újrakenése. Ehhez szükség lesz kalapácsra, csavarhúzóra, fogóra, acélgyapotra, egy rongyra és természetesen a kenőanyagra.

Lépések:

  1. Csap eltávolítása: Ha van alsó kupak, fogóval húzzuk le, majd alulról csavarhúzóval és kalapáccsal lazítsuk meg a csapot. Ha szorul, fújjunk rá egy kis kenőanyagot, várjunk, majd próbáljuk újra.
  2. Tisztítás: Az acélgyapottal távolítsuk el a rozsdát, festékmaradékot, szennyeződést. Ezután forró vízzel öblítsük le, majd alaposan szárítsuk meg.
  3. Kenés: A legtartósabb eredményt fehér lítiumos zsírral érhetjük el. Kenjük be a csapot minden oldalán.
  4. Visszahelyezés: Csúsztassuk vissza a csapot, kalapáccsal finoman ütögessük a helyére, majd ismételjük meg a folyamatot a többi pántnál is.

Ezután többször nyissuk és csukjuk be az ajtót, hogy a kenőanyag jól eloszoljon.

Ha még mindig nyikorog…

Előfordulhat, hogy a tisztítás és kenés sem oldja meg teljesen a problémát. Ilyenkor érdemes:

  • Megszorítani a csavarokat, ha lazák.
  • Csökkenteni a súrlódást, ha az ajtó hozzáér a tokhoz – ilyenkor csiszolás vagy kisebb igazítás segíthet.
  • Beállítani a pántokat, hogy az ajtó pontosan a helyén álljon.
  • Kicserélni az elhasználódott pántokat vagy szigetelést, ha már semmi más nem segít.

Ezekkel a módszerekkel szinte minden nyikorgó ajtó gyorsan helyrehozható – így újra csendben és simán nyithatjuk-csukhatjuk őket.

Forrásunk volt.

