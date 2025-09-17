Meghalt Batta Ramon, a magyar séfek új generációjának egyik zászlóvivője

Batta Ramon sokfelé megfordult a világban, óriási tapasztalatot szerezve a különböző nemzetek konyháiban, végül mégis a Káli-medencében kötött ki, ahol a Parázsló Étterem séfjeként tevékenykedett az utóbbi években. Tőle búcsúzunk.

Batta Ramon Zoltai András

Batta Ramon bejárta a világot: főzött amerikai startupok munkatársainak, Iránban dolgozva pedig testközelből ismerte meg a közel-keleti konyha titkait. Itthon is rengeteg pop-up rendezvény, kiadvány fűződik a nevéhez, az utóbbi években pedig a Káli-medencében található Parázsló Étterem séfjeként dolgozott.

Ide már egy megálmodott koncepcióval érkezett, amit örömmel fogadott a hely üzemeltetője:

A fatüzelés, a faszén használata (szerk.: volt a koncepció), szerettem volna egy olyan konyhát csinálni, ahol ezekre helyezem a hangsúlyt.

A Parázslót Szentbékkállán barátjával, Gáborral közösen álmodta meg, és nagy hangsúlyt fektettek a fatüzelésre, faszénre, valamint arra, hogy látványban és ízekben is emlékezetes vacsorákat kínáljanak vendégeiknek. Ramon szerint Iránban különösen mély benyomást tettek rá az ottani konyha ízei: a tűz és a faszén kezelése, a füstös sültek és savas, citrusos kiegészítők kombinációja is sokat formált a stílusán. A Parázsló étlapján már fontos szerepet kaptak húsmentes, vegán fogások is, amelyeket húsimádók is élvezetesnek találnak, például az egészben füstölt karfiol közel-keleti fűszerezéssel. Korábbi interjúban azt is elmondta, úgy érzi, hogy a Parázsló az első saját helye, ahol nincs mestere, saját ötletei és szabadsága van abban, amit csinál, és élvezi, hogy itt teljesen ki tud bontakozni szakmailag.

Batta Ramon a Golden Eagle luxusvonat konyhafőnökeként is évekig dogozott, ahol egy egyméteres, szűk konyhában főzött. Munkája szigorúan megtervezett volt, az eszközöktől a szárított alapanyagokig minden előre készült, de a friss hozzávalókat gyakran az út menti piacokon szerezte be.

Ramon hosszas betegség után hunyt el, emlékét szívünkben őrizzük.

Címlapkép és fotók: Zoltai András