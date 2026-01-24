Gasztro

Követendő példa? Ezeket a megosztó reklámokat újabb nagyváros tiltja be

Amszterdamban is betiltják a húsipari és a fosszilis üzemanyagok utcai reklámját.

Amszterdamban is úgy döntöttek, több holland nagyváros után, hogy betiltják „a klímaválsághoz hozzájáruló termékek” utcai reklámozását. A tilalom május elsejétől lép érvénybe.

Malacok
Ennek értelmében a húsipari termékek és fosszilis tüzelő- és üzemanyagokat nem lehet utcai reklámon megjeleníteni. Melanie van der Horst, a tanács városi közterekért felesős tagja arra figyelmeztetett, hogy a lépésnek lehetnek jogi következményei az érvényes reklámszerződések miatt.

Pontosan mit tilt az új törvény?

Május elsejétől az utcai óriásplakátok, a buszmegállókban és a buszokon feltüntetett reklámok nem hirdethetnek húsipari terméket és fosszilis üzemanyagot.

A boltok kirakatait nem érinti a korlátozás.

A városban a hústermékek kültéri reklámja az összes kültéri reklámfelület 0,1 százalékát tette ki, míg a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok reklámja 4,3 százalékot. Korábban már Haarlem, majd a Hága, Utrecht, Delft, Leiden és Nijmegen is tilalmat vezetett be.

Húspult előtt álló férfi
Hollandia, mint az EU fő húsexportőre

Hollandia az EU fő húsexportőre, ahol egy főre vetítve évente 75,8 kilogram húst fogyasztanak az emberek.

A jelenlegi Európai Uniós, átlagos egy főre vetített, 82 kilogrammos húsfogyasztását 24 kilóval kellene csökkenteni ahhoz, hogy a 2050-re kitűzött karbonsemlegességet elérje.

Kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyagkibocsátás egyharmadáért felelős, amiben belül a hústermelés kétszer akkora szennyezéssel jár, mint a növényi élelmiszerek előállítása.

