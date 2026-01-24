Követendő példa? Ezeket a megosztó reklámokat újabb nagyváros tiltja be

Amszterdamban is betiltják a húsipari és a fosszilis üzemanyagok utcai reklámját.

Amszterdamban is úgy döntöttek, több holland nagyváros után, hogy betiltják „a klímaválsághoz hozzájáruló termékek” utcai reklámozását. A tilalom május elsejétől lép érvénybe.

Ennek értelmében a húsipari termékek és fosszilis tüzelő- és üzemanyagokat nem lehet utcai reklámon megjeleníteni. Melanie van der Horst, a tanács városi közterekért felesős tagja arra figyelmeztetett, hogy a lépésnek lehetnek jogi következményei az érvényes reklámszerződések miatt.

Pontosan mit tilt az új törvény?

Május elsejétől az utcai óriásplakátok, a buszmegállókban és a buszokon feltüntetett reklámok nem hirdethetnek húsipari terméket és fosszilis üzemanyagot.

A boltok kirakatait nem érinti a korlátozás.

A városban a hústermékek kültéri reklámja az összes kültéri reklámfelület 0,1 százalékát tette ki, míg a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok reklámja 4,3 százalékot. Korábban már Haarlem, majd a Hága, Utrecht, Delft, Leiden és Nijmegen is tilalmat vezetett be.

Hollandia, mint az EU fő húsexportőre

Hollandia az EU fő húsexportőre, ahol egy főre vetítve évente 75,8 kilogram húst fogyasztanak az emberek.

A jelenlegi Európai Uniós, átlagos egy főre vetített, 82 kilogrammos húsfogyasztását 24 kilóval kellene csökkenteni ahhoz, hogy a 2050-re kitűzött karbonsemlegességet elérje.

Kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyagkibocsátás egyharmadáért felelős, amiben belül a hústermelés kétszer akkora szennyezéssel jár, mint a növényi élelmiszerek előállítása.

