Követendő példa? Ezeket a megosztó reklámokat újabb nagyváros tiltja be

Amszterdamban is úgy döntöttek, több holland nagyváros után, hogy betiltják „a klímaválsághoz hozzájáruló termékek” utcai reklámozását. A tilalom május elsejétől lép érvénybe.
Ennek értelmében a húsipari termékek és fosszilis tüzelő- és üzemanyagokat nem lehet utcai reklámon megjeleníteni. Melanie van der Horst, a tanács városi közterekért felesős tagja arra figyelmeztetett, hogy a lépésnek lehetnek jogi következményei az érvényes reklámszerződések miatt.
Pontosan mit tilt az új törvény?
Május elsejétől az utcai óriásplakátok, a buszmegállókban és a buszokon feltüntetett reklámok nem hirdethetnek húsipari terméket és fosszilis üzemanyagot.
A boltok kirakatait nem érinti a korlátozás.
A városban a hústermékek kültéri reklámja az összes kültéri reklámfelület 0,1 százalékát tette ki, míg a fosszilis tüzelő- és üzemanyagok reklámja 4,3 százalékot. Korábban már Haarlem, majd a Hága, Utrecht, Delft, Leiden és Nijmegen is tilalmat vezetett be.
Hollandia, mint az EU fő húsexportőre
Hollandia az EU fő húsexportőre, ahol egy főre vetítve évente 75,8 kilogram húst fogyasztanak az emberek.
A jelenlegi Európai Uniós, átlagos egy főre vetített, 82 kilogrammos húsfogyasztását 24 kilóval kellene csökkenteni ahhoz, hogy a 2050-re kitűzött karbonsemlegességet elérje.
Kutatások szerint az élelmiszertermelés a globális felmelegedést okozó károsanyagkibocsátás egyharmadáért felelős, amiben belül a hústermelés kétszer akkora szennyezéssel jár, mint a növényi élelmiszerek előállítása.