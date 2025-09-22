Ez az akciós ALDI kiegészítő fogja megóvni a kertedet ősszel

Az ősz beköszöntével egyre gyakoribbak az esős napok: nem kell azonban, hogy ez elrontsa a kerted. Az ALDI-ban most akciós ez a praktikus kerti kiegészítő, amivel megóvhatod a kerti bútoraidat a zord időjárástól.

Nincs is annál jobb, mint tavasszal kiülni a kertbe, és szemlélni az éledező természetet vagy nyáron egy kerti parti keretében élvezni a jó időt. Ha jövőre nem szeretnél ehhez új kerti bútort beszerezni, akkor érdemes beruházni egy kertibútor-ponyvára, amit most akciósan vehetsz meg az ALDI-ban.

Akciós a kertibútor-ponyva az ALDI-ban, szerezd be időben

Augusztusi árához képest most 20%-kal olcsóbban, 4999 Ft helyett 3999 Ft-ért szerezheted be az ALDI üzletekben a kertibútor-ponyvát, amely véd az időjárás viszontagságaitól és a szennyeződésektől.

A ponyva 200 x 160 x 90 cm, így akár egy asztal is elfér alatta, de ha több kerti bútorod van, többet is érdemes beszerezni még időben, mielőtt elérkezik az esős időszak.

Hogyan védheted meg a kerti bútoraidat egyéb módon?

A szeptember ideális időszak, hogy felkészítsd a kerti bútoraidat a zord időjárásra. Az alábbi tippek segítenek, hogy a kerti bútoraidat hosszú évekig élvezhesd:

Első lépésként rendszeresen takarítsd le a kerti bútoraidat, így hosszú ideig ékesíthetik a kertedet.

a kerti bútoraidat, így hosszú ideig ékesíthetik a kertedet. Használd a megfelelő védőszereket a különböző anyagokhoz . A fémekhez rozsdásodásgátló spray, a fához a megfelelő olajos ápolószereket alkalmazd.

a különböző anyagokhoz A fémekhez rozsdásodásgátló spray, a fához a megfelelő olajos ápolószereket alkalmazd. Szélsőséges időjárás esetén tárold biztonságos helyen vagy emeld meg a kerti bútorokat. A nedvesség okozta károsodás elkerülése érdekében tartsd a párnákat a lakásban, emeld meg a bútorokat a talajról, vagy vidd be őket fedél alá a szezonon kívül.

vagy a kerti bútorokat. A nedvesség okozta károsodás elkerülése érdekében tartsd a párnákat a lakásban, emeld meg a bútorokat a talajról, vagy vidd be őket fedél alá a szezonon kívül. A takarás kulcsfontosságú. A tartós, vízálló, akár UV-álló huzatok, ponyvák jelentik az egyik legegyszerűbb megoldást arra, hogy megvédd bútoraidat az időjárás viszontagságaitól.

A tartós, vízálló, akár UV-álló huzatok, ponyvák jelentik az egyik legegyszerűbb megoldást arra, hogy megvédd bútoraidat az időjárás viszontagságaitól. Rendszeresen ellenőrizd és tartsd karban. Húzd meg a csavarokat, frissítsd fel a szöveteket, és védd kültéri bútoraidat, hogy meghosszabbodjon az élettartamuk.

