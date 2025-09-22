Otthon

2025.09.22.

Ez az akciós ALDI kiegészítő fogja megóvni a kertedet ősszel

Nosalty profilképe Nosalty

Az ősz beköszöntével egyre gyakoribbak az esős napok: nem kell azonban, hogy ez elrontsa a kerted. Az ALDI-ban most akciós ez a praktikus kerti kiegészítő, amivel megóvhatod a kerti bútoraidat a zord időjárástól.

Nincs is annál jobb, mint tavasszal kiülni a kertbe, és szemlélni az éledező természetet vagy nyáron egy kerti parti keretében élvezni a jó időt. Ha jövőre nem szeretnél ehhez új kerti bútort beszerezni, akkor érdemes beruházni egy kertibútor-ponyvára, amit most akciósan vehetsz meg az ALDI-ban.

ALDI áruház bejárata
Akciós a kertibútor-ponyva az ALDI-ban, szerezd be időben

Augusztusi árához képest most 20%-kal olcsóbban, 4999 Ft helyett 3999 Ft-ért szerezheted be az ALDI üzletekben a kertibútor-ponyvát, amely véd az időjárás viszontagságaitól és a szennyeződésektől.

A ponyva 200 x 160 x 90 cm, így akár egy asztal is elfér alatta, de ha több kerti bútorod van, többet is érdemes beszerezni még időben, mielőtt elérkezik az esős időszak.

Akciós-Újság

Hogyan védheted meg a kerti bútoraidat egyéb módon?

A szeptember ideális időszak, hogy felkészítsd a kerti bútoraidat a zord időjárásra. Az alábbi tippek segítenek, hogy a kerti bútoraidat hosszú évekig élvezhesd:

  • Első lépésként rendszeresen takarítsd le a kerti bútoraidat, így hosszú ideig ékesíthetik a kertedet.
  • Használd a megfelelő védőszereket a különböző anyagokhoz. A fémekhez rozsdásodásgátló spray, a fához a megfelelő olajos ápolószereket alkalmazd.
  • Szélsőséges időjárás esetén tárold biztonságos helyen vagy emeld meg a kerti bútorokat. A nedvesség okozta károsodás elkerülése érdekében tartsd a párnákat a lakásban, emeld meg a bútorokat a talajról, vagy vidd be őket fedél alá a szezonon kívül.
  • A takarás kulcsfontosságú. A tartós, vízálló, akár UV-álló huzatok, ponyvák jelentik az egyik legegyszerűbb megoldást arra, hogy megvédd bútoraidat az időjárás viszontagságaitól.
  • Rendszeresen ellenőrizd és tartsd karban. Húzd meg a csavarokat, frissítsd fel a szöveteket, és védd kültéri bútoraidat, hogy meghosszabbodjon az élettartamuk.

További akciókért látogass el az Akciós-Újság.hu oldalára!

Hirdetés
3 ízletes, hétköznapi étel, ami segít a bél regenerálódásában 50 év felett

Legújabb receptek

almás pite

Díszes almás pite

Ezt a desszertet akkor készítettem, amikor gipszben volt a bal karom, mert el volt törve....Patyókámnak akartam készíteni, és a fejemben lepörgettem a tészta készítést, hogy meg tudom e ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tepsis-lecso-egyszeruen
lecsó

Tepsis lecsó egyszerűen

Aki az amúgy sem bonyolult lecsó elkészítéséből kivenné az összes maradék macerát (a kevergetést, fedő alatt párolást és egyebeket), nagy szerencséjére az alábbi receptben ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept