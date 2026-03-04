Ha sérült a babérmeggyed, így mentheted meg a növényorvos szerint

Az idei tél jó néhány fagyási sérülést okozhatott a babérmeggyen, viszont nem késő cselekedni, ha nem hagynánk ennyiben növényünk egészségét. Dr. Csorba Virág kertészmérnök és növényorvos szerint a sérült részeket metsszük le minél előbb.

A babérmeggy egy kedvelt, sokak kertjét díszítő örökzöld, ami bár nagyon szívós, alkalmanként az időjárás viszontagságai megtépázzák őt is. A növényorvos elárulja, mit tehetünk, ha a téli fagy sérülést okozott rajta.

A babérmeggyet meg lehet metszeni, ha a téli fagy megviselte

Mit mond a szakértő?

A szakértő hangsúlyozza, hogy szeles vidékeken célszerű a növényeket védettebb, félárnyékos helyre telepíteni, mivel a téli napsütés ilyenkor is perzselheti a leveleket. A barnulást, a levelek kiszáradását, sőt akár teljes ágrészek pusztulását nemcsak a hideg, hanem a nem megfelelő vízellátás is előidézheti.

Az örökzöldek ugyanis télen is igénylik a nedvességet: bár kisebb mennyiségben, de csapadékmentes időszakban öntözni kell őket.

Az örökzöldek télen is igénylik a nedvességet

A babérmeggy beavatkozás nélkül is szép koronát növeszt, azonban a sérült részeket érdemes eltávolítani.

Jól tűri a metszést, és remek képessége van a megújulásra, így a száradt, elhalt részeket a tavaly elején le kell szedni, akár tőből.

A későbbiekben rendszeres öntözéssel és tápoldatozással sokat tehetünk a babérmeggy fejlődéséért.

Forrásunk volt.