Ha sérült a babérmeggyed, így mentheted meg a növényorvos szerint

A babérmeggy egy kedvelt, sokak kertjét díszítő örökzöld, ami bár nagyon szívós, alkalmanként az időjárás viszontagságai megtépázzák őt is. A növényorvos elárulja, mit tehetünk, ha a téli fagy sérülést okozott rajta.
Mit mond a szakértő?
A szakértő hangsúlyozza, hogy szeles vidékeken célszerű a növényeket védettebb, félárnyékos helyre telepíteni, mivel a téli napsütés ilyenkor is perzselheti a leveleket. A barnulást, a levelek kiszáradását, sőt akár teljes ágrészek pusztulását nemcsak a hideg, hanem a nem megfelelő vízellátás is előidézheti.
Az örökzöldek ugyanis télen is igénylik a nedvességet: bár kisebb mennyiségben, de csapadékmentes időszakban öntözni kell őket.
A babérmeggy beavatkozás nélkül is szép koronát növeszt, azonban a sérült részeket érdemes eltávolítani.
Jól tűri a metszést, és remek képessége van a megújulásra, így a száradt, elhalt részeket a tavaly elején le kell szedni, akár tőből.
A későbbiekben rendszeres öntözéssel és tápoldatozással sokat tehetünk a babérmeggy fejlődéséért.