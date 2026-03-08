Szakértők mutatnak rá, miért jobb ötlet kisebb méretű tojást vásárolni

A szupermarketekben sokan a legnagyobb méretű tojásokat választják, mert úgy gondolják, hogy ezek a legjobbak. A baromfiipari szakértők azonban rámutatnak: a tojás méretét elsősorban a tyúk életkora határozza meg.
- A nagyobb tojások általában idősebb tyúkoktól származnak,
- míg a kisebb méretűek fiatalabb tojótyúkoktól - a fiatal tyúkok szervezete ebben az időszakban aktívabb, ezért a tojások összetétele sok esetben koncentráltabb lehet.
Kisebb tojás = több tápanyag?
A kisebb tojásokat gyakran fiatal tyúkok tojják, amelyek nemrég kezdték meg a tojástermelést.
Ebben az időszakban a tyúkok anyagcseréje intenzívebb, így a tojások grammonként akár több tápanyagot is tartalmazhatnak.
Egyes szakértők szerint ezek a tojások természetesebbnek tekinthetők, mivel a fiatal tyúkok ritkábban igényelnek különféle takarmány-kiegészítőket a termelékenység fenntartásához.
A méret nem minden!
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nagy tojások rossz minőségűek lennének. A különbség inkább abban rejlik, hogy a méret önmagában nem feltétlenül mutatja meg a tojás tápértékét.
A nagyobb tojásoknál más lehet az összetétel
A nagyobb tojások rendszerint idősebb tyúkoktól származnak. Ezekben gyakran valamivel magasabb lehet a víztartalom, ami azt jelenti, hogy bizonyos mikrotápanyagok koncentrációja kisebb lehet grammonként, mint a kisebb tojásokban.
Az idősebb tyúkok esetében a termelékenység fenntartásához olykor speciális takarmány-kiegészítőket is alkalmaznak, ami szintén hatással lehet a tojások összetételére.
Mire érdemes figyelni vásárláskor?
Ez segíthet abban, hogy tudatosabban válasszunk a különböző termékek közül. A megjelenés és a méret ugyanis könnyen megtévesztő lehet.