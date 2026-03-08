Szakértők mutatnak rá, miért jobb ötlet kisebb méretű tojást vásárolni

A legtöbb vásárló ösztönösen a legnagyobb tojásokat keresi a boltok polcain, mert azt gondolja, hogy azok jobb minőségűek. A szakértők szerint azonban a méret nem feltétlenül jelzi a tápértéket.

A szupermarketekben sokan a legnagyobb méretű tojásokat választják, mert úgy gondolják, hogy ezek a legjobbak. A baromfiipari szakértők azonban rámutatnak: a tojás méretét elsősorban a tyúk életkora határozza meg.

A kis méretű tojások általában több tápanyagot tartalmaznak

A nagyobb tojások általában idősebb tyúkoktól származnak,

tyúkoktól származnak, míg a kisebb méretűek fiatalabb tojótyúkoktól - a fiatal tyúkok szervezete ebben az időszakban aktívabb, ezért a tojások összetétele sok esetben koncentráltabb lehet.

Kisebb tojás = több tápanyag?

A kisebb tojásokat gyakran fiatal tyúkok tojják, amelyek nemrég kezdték meg a tojástermelést.

Ebben az időszakban a tyúkok anyagcseréje intenzívebb, így a tojások grammonként akár több tápanyagot is tartalmazhatnak.

Egyes szakértők szerint ezek a tojások természetesebbnek tekinthetők, mivel a fiatal tyúkok ritkábban igényelnek különféle takarmány-kiegészítőket a termelékenység fenntartásához.

A méret nem minden!

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nagy tojások rossz minőségűek lennének. A különbség inkább abban rejlik, hogy a méret önmagában nem feltétlenül mutatja meg a tojás tápértékét.

A nagyobb tojásoknál más lehet az összetétel

A nagyobb tojások rendszerint idősebb tyúkoktól származnak. Ezekben gyakran valamivel magasabb lehet a víztartalom, ami azt jelenti, hogy bizonyos mikrotápanyagok koncentrációja kisebb lehet grammonként, mint a kisebb tojásokban.

Az idősebb tyúkok esetében a termelékenység fenntartásához olykor speciális takarmány-kiegészítőket is alkalmaznak, ami szintén hatással lehet a tojások összetételére.

Mire érdemes figyelni vásárláskor? jelölés és az eredet. A A szakértők szerint a legfontosabb nem a méret, hanem aés az. A tojások héján vagy a csomagoláson található bélyegző pontos információt ad arról, hogy honnan származik a tojás, és milyen tartási körülmények között éltek a tyúkok.

Ez segíthet abban, hogy tudatosabban válasszunk a különböző termékek közül. A megjelenés és a méret ugyanis könnyen megtévesztő lehet.

