Március 15. – Így lesznek nyitva a boltok a hétvégén

Összegyűjtöttük, hogyan alakul a Lidl, az Aldi, a Spar, a Penny, a Tesco, az Auchan és a CBA nyitvatartása a március 15-i hétvégén.
Mivel március 15-e idén vasárnapra esik, ezért érdemes előre tervezni a bevásárlást illetően. Mutatjuk a nagy boltok nyitvatartását!
Kattints a képre, és nézd meg a boltok nyitvatartását!
Hol lehet vásárolni március 15-én?
Apiros betűs ünnepnapokon általában nyitva tartó boltok:
- benzinkutakon működő üzletek
- non-stop boltok
- trafikok
- vendéglátóhelyek
- virágboltok