2026.03.10.

Március 15. – Így lesznek nyitva a boltok a hétvégén

Ne érjen meglepetés a hétvégén, ugyanis március 15-e idén vasárnapra esik. Mutatjuk, hogyan változik a boltok hétvégi nyitvatartása.

Összegyűjtöttük, hogyan alakul a Lidl, az Aldi, a Spar, a Penny, a Tesco, az Auchan és a CBA nyitvatartása a március 15-i hétvégén.

Mivel március 15-e idén vasárnapra esik, ezért érdemes előre tervezni a bevásárlást illetően. Mutatjuk a nagy boltok nyitvatartását!

Hol lehet vásárolni március 15-én?

Apiros betűs ünnepnapokon általában nyitva tartó boltok:

  • benzinkutakon működő üzletek
  • non-stop boltok
  • trafikok
  • vendéglátóhelyek
  • virágboltok

Forrásunk volt.

