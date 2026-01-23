Vegán január – 24. tipp

A Balatonról elsőre mindenkinek a nyár jut eszébe, de szánjunk egy kis időt, és képzeljük el, hogy milyen lehet a ropogós, friss téli levegőn kirándulni, a kirándulás után pedig meginni valahol egy jó kávét, egy pohár finom bort, esetleg elfogyasztani egy kellemes vacsorát? Milyen jó lehet meghallgatni egy izgalmas beszélgetést kultúráról, gasztronómiáról, miközben kint esik a hó?