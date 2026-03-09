A világ egyik legjobb éttermének tartott Norma egykori dolgozóinak többen is arról számoltak be, hogy az alapító séf zaklatta és bántalmazta őket.

A dán Norma a világ legszámottevőbb fine dining éttermei közé tartozik, amely fenntartható, a szűk környezetében minden alapanyagot felhasználó hozzáállásával sok hely számára példamutató. Jelenleg azonban nem pozitív eseményről tudunk beszámolni a Normával kapcsolatban.

Botrány a világ egyik legjobb éttermében – Bántalmazással vádolják a világhírű séfet Martin Philbey

Korábbi események

A Norma 2024-ben bezárt, azonban pop-up eseményei és egyéb projektjei maradtak. Az már korábban is ismert volt, hogy René Redzepinek, az alapító séfnek voltak zaklatásos ügyei, ami most ismét reflektorfénybe került, hiszen a Norma Los Angelesbe tervez pop-up eseményt március 11-től (egy vacsora 1500 dollárba kerül majd).

Jason Ignacio White, a Noma egykori fermentációs laborjának vezetője Instagram-oldalán kezdett posztolni arról, hogy a Normában töltött 3 év alatt fizikai és pszichológiai bántalmazásnak volt tanúja. Emellett pedig más bántalmazottak vádjait is közzétette, azok közül, akik az étteremben dolgoztak.

A séf azzal is fenyegetőzött, hogy befolyása miatt fekete listára rakatja őket a világ legjobb éttermeiben Martin Philbey

Megszólaltak az egykori alkalmazottak

A The New York Times 35 korábbi dolgozóval készített interjút, amiből kiderült, hogy René Redzepi rendszeresen fizikai büntette őket.

Volt, aki arról számolt be, hogy falhoz lökte, más arról, hogy konyhai eszközökkel szurkálta őt, míg olyan is, akit arcon ütött.

A séf azzal is fenyegetőzött, hogy befolyása miatt fekete listára rakatja őket a világ legjobb éttermeiben. Kamera is rögzítette azt, ahogyan alkalmazottaival bánik, emiatt nyilvánosan bocsánatot is kért. 2015-ben azt is elismerte, hogy vadállatként viselkedett beosztottaival. A New York Timesnak most azt nyilatkozta, hogy nem emlékszik minden részletre, de magára ismert a beszámolókból, és bocsánatot is kért. Terápiára járt, és évekkel ezelőtt vissza is lépett a mindennapi konyha irányításától.

Címlapkép: Martin Philbey

Forrásunk volt.