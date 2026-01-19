Ezért kerül most kb. 700 forintba egy darab kígyóuborka

Egy-két hónap alatt nőtt körülbelül duplájára az egyik legkedveltebb zöldség ára a magyar boltokban, a vevők pedig értetlenül állnak a jelenség előtt. Lássuk a kígyóuborka őrült áremelkedésének okait.

Az biztos, hogy jól kevesebben veszünk kígyóuborkát az utóbbi hetekben-hónapokban: hozzávetőlegesen december eleje óta ugyanis közel 2000 forintra ugrott a kedvelt zöldség kilója, darabára nem ritkán 700 forint körül alakul, ami körülbelül a duplája annak, amit megszoktunk.

Közel 2000 forintra ugrott a kígyóuborka kilója

Mi az uborkadrágulás oka?

A szokatlan hideg időjárás által lelassultak az érési folyamatok, ez pedig jelentősen növelte a külföldi üvegházak fűtési és egyéb költségeit, így az európai kínálat is visszaesett, ahonnan mi is importálnánk - derül ki a Pénzcentrum cikkéből.

A KSH adatai szerint 2025 decemberében a kígyóuborka kilós átlagára 1620 forint volt, a helyzet pedig 2026 januárjára még inkább eldurvult - igaz, a téli drágulás sosem elkerülhető.

Több tényező is okolható

A napfény mennyisége csökkent, egyes térségekben az időjárás okozott termelési gondokat, máshol a fűtési költségek emelkedtek meg - állítja a Fruitveb zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet elnöke, Apáti Ferenc.

Fontos tudni azt is, hogy a Magyarországra a kígyóuborka főként Hollandiából, Spanyolországból és Észak Afrikából érkezik, ezekben az országokban viszont télen visszaesett a termelés, ami miatt egész Európában kínálati hiány alakult ki, és ez rendkívüli módon felhajtotta az árakat.

Forrásunk volt.