5 hibátlan hely a Balatonnál, ahol télen is tárt kapukkal várják az éhes vendégeket

A Balatonról elsőre mindenkinek a nyár jut eszébe, de szánjunk egy kis időt, és képzeljük el, hogy milyen lehet a ropogós, friss téli levegőn kirándulni, a kirándulás után pedig meginni valahol egy jó kávét, egy pohár finom bort, esetleg elfogyasztani egy kellemes vacsorát? Milyen jó lehet meghallgatni egy izgalmas beszélgetést kultúráról, gasztronómiáról, miközben kint esik a hó?

A Balaton télen is a helyén van, és évszaktól függetlenül vár minket, úgyhogy, aki téli pompájában még nem látta, annak legyen az az egyik új évi célkitűzése, hogy pótolja ezt a mulasztást. Most mutatunk öt helyet, ahol télen is tárt kapukkal várják a vendégeket, és ha valaki még hosszabb távra tervez, annak azt is eláruljuk, hol keresse a márciusban induló Taste Balaton szuper programjait.

Lokal at the Lake

Gelencsér Janka és Csillag Richárd, miután valódi, otthonos, szerethető törzshelyet csináltak a Lokalistából Nagykanizsán, úgy döntöttek, hogy beveszik a Balaton partját is.

Ennek a vállalkozókedvnek köszönhetjük, hogy Fonyódon vár bennünket a Lokal at the Lake, dödöllével, hortobágyi palacsintával, jó borokkal, és azzal a hamisítatlan, kedves hangulattal, amit csak Jankáék tudnak megteremteni.

Télen is várnak benneteket a déli parton, ha arra visz az utatok, mindenképp ugorjatok be hozzájuk, de kimondottan miattuk is érdemes odamenni.

Lokal at the Lake

Fonyód, Thököly utca 98.

Nyitvatartás: péntek-szombat 11.30-21.00, vasárnap 11.30-20.00

Lelkem

Dörgicse már kislányként is nagyon tetszett nekem, pedig akkor még a környékén sem jártam, mert volt valami kedvesség ebben a névben, úgyhogy el is döntöttem, hogy egy nap majd ez lesz a kedvenc helyem a Balaton környékén. Hogy felnőttként nem esett nehezemre tartani magam az elhatározáshoz, abban nagy szerepe volt Ferencz Nikolettának és Reiner Viktornak, akik megnyitották a Lelkem kisvendéglőt, ahol tényleg otthon érezheti magát az ember. Nyáron kint, a diófa alatt üldögélve, vagy télen bent, kortárs alkotások közt élvezve a hangulatot, Viktor főztjét és a kedves, cseppet sem tolakodó vendéglátást. Én azt mondom, egy didergős januári vasárnapon tökéletes választás, ha jót ebédelnétek, de asztalt mindenképp foglaljatok, különben ott álltok majd ázva-fázva, éhesen. Március 7-én és 8-án, a Taste Balaton keretein belül Huszár Matyi veszi át a Lelkem konyháját, akit a balatonfüredi Vasüzletből épp úgy ismerhettek, mint mondjuk a Goli vagy a Todo konyhájából.

Március 15-én pedig, hogy egy kicsit átmelegedjünk a tavasznak már a gondolatától is, előkapjuk a tánccipőinket, és irány a parkett. A Taste Balaton programjainak részeként Hering András, a Nosalty főszerkesztője érkezik, és varázsol felejthetetlen daytime discot a Lelkem vendégeinek.

Viktorral együtt arról is gondoskodnak majd, hogy a nagy táncolás közben meg ne éhezzetek. Jó zenék, laza italok, finom falatok, meg a felejthetetlen Lelkem-hangulat, kár lenne kihagyni. Matyi és Viktor közös menüvel készülnek erre a hétvégére, amit ebédidőben mindkét nap megkóstolhattok, hetedikén pedig egy vacsorázó turnust is vendégül látnak.

Lelkem

Dörgicse, Fő utca 60.

Nyitvatartás: péntek 18.00-21.00, szombat 12.00-15.00 és 18.00 – 21.00, vasárnap 12.00-15.00

Mede by Adam Mede

Mede Ádám főztjéért Badacsonytomajnál messzebbre is hajlandóak lennénk elmenni, de azért örülünk, hogy mikor Ádám elhatározta, saját helyet nyit, ezt a Veszprém vármegyei települést szemelte ki magának.

Itt, ahogy azt Ádámtól megszokhattuk, semmi sincs túlbonyolítva, viszont minden fogás, májas hurkától máglyarakásig kiváló alapanyagokból, Ádám tudásának legjavával van elkészítve.

Most elmentek ugyan egy kis szünetre, hogy kipihenjék az évet, és felkészüljenek a nyárra, de február közepétől újra várnak mindenkit, úgyhogy aki Valentin-napra valami igazán extrával lepné meg a kedvesét, és nem szeppen meg tőle, ha malacfület tesznek a tányérjára, az időben vegye fel velük a kapcsolatot, és foglaljon egy asztalt.

Mede by Adam Mede

Badacsonytomaj, Park utca 4.

Nyitvatartás: 2026. február 13-tól újra kinyitják a kapukat, a pontos nyitvatartást keressétek itt!

Kistücsök

Bizonyos helyekre elmegyünk egyszer, elkönyveljük, hogy ezt is láttuk, és szép lassan elfelejtjük. Viszont vannak olyan szegletek a világon, amikről az első találkozás után tudjuk, hogy vissza fogunk még térni. A balatonszemesi Kistücsökbe sem lehet csak úgy egyszer elmenni. Aki eltöltött már náluk egy hétvégét, vagy evett a főztjükből, az biztosan eljön újra, és nagyon jól is teszi. A Kistücsök nem alszik téliálmot, telt, mély, szezonális ízekkel segítenek átvészelni a kopogós hideg napokat.

Kocsonyaterrine sertéspofával, szarvasgerinc kelbimbóval, túrós csusza, csomboros töltött káposzta, hogy csak az étlap szupersztárjait említsük.

Higgyetek nekünk, a Balatont télen is látni kell, hát miért ne indulnátok a Kistücsökből?

Kistücsök

Balatonszemes, Bajcsy-Zsilinszky út 25.

Nyitvatartás: péntek-vasárnap 12.00-22.00

Pörc Bisztró és Delikát

Egy nemrégiben népszerűvé vált mém szerint egyes emberek, ha utaznak, úgy járkálnak az élelmiszerüzletekben, mint más a múzeumban. Én magam is így vagyok ezzel, bármennyi időt el tudok tölteni azzal, hogy nézegetem, máshol, mások milyen sajtot, felvágottat esznek, mint csipegetnek a kávéjukhoz, mit hova tesznek a boltban és így tovább. Ebből adódóan hatalmas rajongója vagyok a különféle delikátüzleteknek is, képtelenség, hogy üres kézzel távozzak egy-egy ilyen látogatás alkalmával.

Balatonkenesén található a Pörc Bisztró és Delikát, előbbi ugyan most téli álmát alussza, de egyrészt februárban visszatérnek, másrészt a bolt továbbra is nyitva tart.

A Kocsis család már közel százötven éve foglalkozik hentesárukkal, így biztosak lehetünk benne, hogy a Pörc Delikátba bekerülő húsok minősége kifogástalan lesz. A bisztró étapja pedig egyrészt a környék gasztronómiájára reflektál, másrészt a termelők, környékbeli beszállítók portékáit is igyekeznek beépíteni egy-egy fogásba.

A Taste Balaton során többféle program is helyet kap náluk, az én kedvencem a március 13-i, Ezek a mai fiatalok… névre keresztelt vacsoraest. Kajla Viktor, a Pörc séfje és Tarlósi Kornél a Gusto13-ból egy olyan vacsoraesttel készülnek, ami a magyar konyha örökségét és jövőjét helyezi középpontba. Egy izgalmas, 6+2 fogásos menüsor, amit csak március 13-án lehet majd megkóstolni.

Pörc Bisztró és Delikát

Balatonkenese, Széchenyi utca 1.

Címlapkép: Pörc Bisztró és Delikát

A 2026-os Taste Balaton részletes programjait itt találod!