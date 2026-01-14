A higiéniai szakértők szerint ilyen gyakran kellene a szennyesbe dobnunk a pizsamánkat

A pizsama sokunk kedvenc ruhadarabja, nem ritkán felkelés-lefekvés előtt is órákat töltünk benne. Na de mennyire higiénikus ez? Higiéniai szakértők fejtették ki, milyen gyakran kellene mosnunk a pizsamánkat.

A pizsama - vagy bármiféle, általunk alváshoz használt ruhanemű - általában egy kényelmes, kellemes közérzetet hozó, lustálkodáshoz előszeretettel viselt otthoni ruhadarab. Néha-néha biztosan te is benneragadsz felkelés után akár órákra is, ha otthonról dolgozol, vagy hétvége van. Na de az ezt követő este is ugyanazt veszed fel? Vagy megy a szennyesbe?

Milyen gyakran kellene a szennyesbe dobnunk a pizsamánkat?

A válasz nem fekete-fehér, és nem egy tényező függvénye:

függ attól, mennyire vagy izzadékony ,

, milyen az alap testhőmérsékleted,

mikor fürödtél utoljára,

milyen anyagú a pizsama,

vagy hogy mennyire vagy fizikailag aktív, miközben rajtad van.

Természetesen egyéni preferencia kérdése, hányszor veszünk fel egy pizsamát, de a 3-4 alkalom még belefér. Ha esténként fürdünk, előnyben vagyunk, de ha éjjel gyakran leizzadunk, vagy ha eleve reggelente fürdünk/zuhanyzunk, akkor sűrűbben cserélgessük - mondja el véleményét a higiéniai szakértő.

A három döntő tényező, ami befolyásolja, milyen sűrűn kellene kimosni a pizsamánkat, a következő - a képre kattintva nyílik a rövid galéria!

3 fotó

A koszos, nem elég sűrűn cserélt pizsamák anyagában felhalmozódnak a testünkből származó zsírok, olajok, elhalt hámsejtek, ez pedig a bőrünket is irritálhatja, és kellemetlen szagokat is eredményezhet.

