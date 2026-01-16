Egy új kutatás szerint így lehet a sport a párkeresés legjobb módja 2026-ban

A randizás sokszor tényleg úgy működik, mint egy sport: kell hozzá stratégia, kitartás, és van benne kudarc, de néha győzelem is. Egy friss nemzetközi kutatás szerint azonban 2026-ban már nem csak hasonlatról van szó – maga a sport lett az egyik legerősebb út az ismerkedéshez.

Az adatok a Feeld nevű társkereső alkalmazás éves elemzéséből származnak. A platform – amely nyitottabb gondolkodású felhasználókat céloz – azt vizsgálta, hogyan változott az elmúlt évben a kapcsolatokhoz, vágyakhoz és ismerkedéshez való viszonyunk. Az egyik legerősebb minta egyértelmű: a sport és a fizikai aktivitás új „szociális valutává” vált, főleg a fiatalabb korosztály körében.

Sportolás közben találhatunk párt 2026-ban a szakemberek szerint

Honnan indul a kémia?

A kutatás szerint egyre többen nem klasszikus randikon próbálnak szerencsét, hanem szervezett sportos közösségekben. Futóklubok, amatőr teniszezés, közösségi edzések, focizás, kosarazás, úszás – mind olyan terepek, ahol a kapcsolat nem egy kínos „mesélj magadról” kérdéssel indul, hanem egy közös élménnyel.

Ez Magyarországon sem idegen jelenség. Budapesten és a nagyobb városokban sorra alakulnak a futóközösségek, szabadtéri edzések, vegyes amatőr sportcsapatok, ahol természetes módon alakul ki beszélgetés.

Nem kell rögtön randinak nevezni: együtt futunk, együtt lihegünk, együtt nevetünk – a többi sokszor magától jön.

Miért működik jobban, mint a klasszikus randizás?

A jelenség mögött jól körülírható társadalmi okok állnak. Dr. Luke Brunning, a Leedsi Egyetem alkalmazott etika oktatója, a Centre for Love, Sex and Relationships társigazgatója szerint a sportos közeg azért működik jól ismerkedéskor, mert strukturált, mégis természetes keretet ad a kapcsolódáshoz. Ilyenkor nem egymást kell „eladni” vagy folyamatosan beszélgetést fenntartani: a közös tevékenység leveszi a nyomást, és teret ad annak, hogy az intimitás fokozatosan, magától alakuljon ki.

Ehhez jön hozzá több társadalmi változás is: egyre több nő sportol aktívan és láthatóan,

a közösségi médiában felértékelődtek a nem mainstream sportok,

erősebb lett a fókusz az egészségen, jólléten, mentális egyensúlyon.

Mindez együtt olyan közeget teremt, ahol az ismerkedés kevésbé mesterséges, inkább életszagú.

Nem kell rögtön randinak nevezni: együtt futunk, együtt lihegünk, együtt nevetünk – a többi sokszor magától jön

A Z generáció már döntött – a sport mindent visz

A Feeld adatai szerint a Z generáció leggyorsabban növekvő érdeklődési körei között 10-ből 8 sporthoz kapcsolódik. A tenisz, a foci, a kosárlabda és az általános edzés iránti érdeklődés 300–600%-kal ugrott meg egy év alatt. A tenisz és a labdarúgás közel 600%-os növekedést mutatott, míg a futás, úszás, edzőtermi edzés és általános fittség iránti érdeklődés nagyjából 350%-kal nőtt. Ez már nem hobbi – ez társas tér.

Nem az appok tűnnek el, hanem a hangsúly tolódik

Fontos: a kutatás nem azt mondja, hogy a társkereső appoknak vége. Inkább azt, hogy a kapcsolatfelvétel első lépése egyre gyakrabban offline történik, és a sport ebben kulcsszerepet játszik.

Egy futóklub vagy egy közösségi edzés:

ad beszédtémát,

megmutatja, ki hogyan reagál stresszre, kudarcra, sikerre,

és már az elején közös értéket teremt.

Ahogy a szakértő fogalmazott: az együtt végzett fizikai kihívás „közös szenvedés”, ami meglepően gyorsan hoz létre kötődést.

Ha 2026-ban párt keresünk, lehet, hogy nem egy újabb profilt kell csiszolgatnunk, hanem egy új szokást bevezetni. Elmenni futni másokkal. Kipróbálni egy amatőr sportot. Csatlakozni egy nyitott, mozgásalapú közösséghez. Nem azért, mert ott „biztosan” párt találunk – hanem mert ott valódi helyzetekben találkozunk emberekkel. És ha nem lesz belőle szerelem? Akkor is nyertünk egy jobb közérzetet, egy új rutint, egy élményt.

Forrásunk volt.