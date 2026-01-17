Egy evőkanál extra szűz olívaolaj és fél citrom leve: sokan esküsznek rá, hogy ez az egyszerű esti keverék segíti az emésztést és a regenerációt. De vajon tényleg annyira hatásos, mint ahogy a közösségi médiában állítják?

Az extra szűz olívaolaj és a frissen facsart citrom régóta visszatérő elemei a házi wellness-praktikáknak. Az utóbbi időben azonban egyre többen nem reggel, hanem közvetlenül lefekvés előtt fogyasztják a párost, egyfajta esti shotként. A módszer hívei szerint ez az időzítés kíméletesebb a szervezet számára, hiszen vacsora után már nem érkezik újabb étel, így a test könnyebben tud a regenerációra koncentrálni.

Olívaolaj citrommal lefekvés előtt: divatos rituálé vagy valóban csodaszer?

Az olívaolaj–citrom kombináció előnyei:

serkentheti a gyomornedvek termelődését,

segítheti a bélmozgást, és enyhe hashajtó hatása miatt a székrekedéssel küzdők is gyakran próbálják ki

sokan a máj „tehermentesítését” is ehhez a keverékhez kötik, bár ezt inkább életmódbeli támogatásként, mint valódi méregtelenítésként érdemes értelmezni

A párosítás további előnye a gyulladáscsökkentő hatás

Az olívaolajban található egészséges zsírsavak miatt egyesek az ízületi panaszok enyhüléséről számolnak be, és felmerül az is, hogy hozzájárulhat a kedvezőbb koleszterinszinthez, ezáltal a szív- és érrendszer támogatásához.

Nemcsak belső, hanem külső hatásokat is tulajdonítanak neki

A citrom C-vitamin-tartalma és az olívaolaj zsírsavai miatt sokan tisztább, ragyogóbb bőrt, erősebb hajat és a kollagéntermelés támogatását várják tőle.

Így készítsd el:

1 evőkanál extra szűz olívaolaj

fél citrom frissen facsart leve

Összekevered, és lefekvés előtt egyben elfogyasztod. Ha túl intenzív, fél pohár vízzel hígítható. Bár csodaszernek nem nevezhető, egy kiegyensúlyozott étrend részeként egyesek már egy-két hét után is kellemes változásokat tapasztalnak.

