Olívaolaj citrommal, lefekvés előtt: divatos rituálé vagy valóban csodaszer?

Az extra szűz olívaolaj és a frissen facsart citrom régóta visszatérő elemei a házi wellness-praktikáknak. Az utóbbi időben azonban egyre többen nem reggel, hanem közvetlenül lefekvés előtt fogyasztják a párost, egyfajta esti shotként. A módszer hívei szerint ez az időzítés kíméletesebb a szervezet számára, hiszen vacsora után már nem érkezik újabb étel, így a test könnyebben tud a regenerációra koncentrálni.
Az olívaolaj–citrom kombináció előnyei:
- serkentheti a gyomornedvek termelődését,
- segítheti a bélmozgást, és enyhe hashajtó hatása miatt a székrekedéssel küzdők is gyakran próbálják ki
- sokan a máj „tehermentesítését” is ehhez a keverékhez kötik, bár ezt inkább életmódbeli támogatásként, mint valódi méregtelenítésként érdemes értelmezni
A párosítás további előnye a gyulladáscsökkentő hatás
Az olívaolajban található egészséges zsírsavak miatt egyesek az ízületi panaszok enyhüléséről számolnak be, és felmerül az is, hogy hozzájárulhat a kedvezőbb koleszterinszinthez, ezáltal a szív- és érrendszer támogatásához.
Nemcsak belső, hanem külső hatásokat is tulajdonítanak neki
A citrom C-vitamin-tartalma és az olívaolaj zsírsavai miatt sokan tisztább, ragyogóbb bőrt, erősebb hajat és a kollagéntermelés támogatását várják tőle.
Így készítsd el:
- 1 evőkanál extra szűz olívaolaj
- fél citrom frissen facsart leve
Összekevered, és lefekvés előtt egyben elfogyasztod. Ha túl intenzív, fél pohár vízzel hígítható. Bár csodaszernek nem nevezhető, egy kiegyensúlyozott étrend részeként egyesek már egy-két hét után is kellemes változásokat tapasztalnak.