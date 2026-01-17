Gasztro

2026.01.17.

Olívaolaj citrommal, lefekvés előtt: divatos rituálé vagy valóban csodaszer?

Németh Orsi profilképe Németh Orsi

Egy evőkanál extra szűz olívaolaj és fél citrom leve: sokan esküsznek rá, hogy ez az egyszerű esti keverék segíti az emésztést és a regenerációt. De vajon tényleg annyira hatásos, mint ahogy a közösségi médiában állítják?

Az extra szűz olívaolaj és a frissen facsart citrom régóta visszatérő elemei a házi wellness-praktikáknak. Az utóbbi időben azonban egyre többen nem reggel, hanem közvetlenül lefekvés előtt fogyasztják a párost, egyfajta esti shotként. A módszer hívei szerint ez az időzítés kíméletesebb a szervezet számára, hiszen vacsora után már nem érkezik újabb étel, így a test könnyebben tud a regenerációra koncentrálni.

Olívaolaj citrommal, pohárban
Olívaolaj citrommal lefekvés előtt: divatos rituálé vagy valóban csodaszer?

Az olívaolaj–citrom kombináció előnyei:

  • serkentheti a gyomornedvek termelődését,
  • segítheti a bélmozgást, és enyhe hashajtó hatása miatt a székrekedéssel küzdők is gyakran próbálják ki
  • sokan a máj „tehermentesítését” is ehhez a keverékhez kötik, bár ezt inkább életmódbeli támogatásként, mint valódi méregtelenítésként érdemes értelmezni

A párosítás további előnye a gyulladáscsökkentő hatás

Az olívaolajban található egészséges zsírsavak miatt egyesek az ízületi panaszok enyhüléséről számolnak be, és felmerül az is, hogy hozzájárulhat a kedvezőbb koleszterinszinthez, ezáltal a szív- és érrendszer támogatásához.

Nemcsak belső, hanem külső hatásokat is tulajdonítanak neki

A citrom C-vitamin-tartalma és az olívaolaj zsírsavai miatt sokan tisztább, ragyogóbb bőrt, erősebb hajat és a kollagéntermelés támogatását várják tőle.

Így készítsd el:

  • 1 evőkanál extra szűz olívaolaj
  • fél citrom frissen facsart leve

Összekevered, és lefekvés előtt egyben elfogyasztod. Ha túl intenzív, fél pohár vízzel hígítható. Bár csodaszernek nem nevezhető, egy kiegyensúlyozott étrend részeként egyesek már egy-két hét után is kellemes változásokat tapasztalnak.

