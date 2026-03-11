A megfelelő táplálkozás nemcsak a fizikai állapotot, hanem a mentális jóllétet is támogatja. A szakértők szerint vannak olyan kulcsfontosságú tápanyagok, amelyekre 40 éves kor felett különösen érdemes figyelni. Ezúttal a férfiakra koncentrálunk.

Sok férfi ebben az életkorban még kiváló formában van, a negyvenes évektől azonban egyre több egészségügyi kockázat kerül előtérbe. Az anyagcsere lassulhat, könnyebben alakulhat ki tápanyaghiány, és gyakrabban jelenik meg a hasi zsírfelhalmozás is. A tudatos étrend – különösen néhány kulcsfontosságú tápanyag rendszeres bevitele – segíthet abban, hogy ezek a változások ne rontsák jelentősen a közérzetet.

40 felett minden férfinak szüksége van ezekre a tápanyagokra

Koleszterin, vércukor, zsigeri zsír

Ebben az életkorban különösen fontos a vércukorszint egyensúlyban tartása, a koleszterinszint csökkentése és a zsigeri zsír mennyiségének mérséklése. Ehhez sokat segíthet a mediterrán étrend követése, az ultrafeldolgozott élelmiszerek visszaszorítása, valamint az étkezések tudatosabb időzítése. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása ugyanis nemcsak tápanyagokban szegény étrendet eredményezhet, hanem a bélflórára is kedvezőtlen hatással lehet.

Emellett növelheti az elhízás, a gyulladásos folyamatok, az inzulinrezisztencia és a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is.

A negyven év feletti férfiaknál gyakran a hasi területen halmozódik fel a zsír, különösen a belső szervek körül raktározódó úgynevezett zsigeri zsír.

Negyvenéves kor fölött tehát sok változással kell szembenéznie a férfiaknak, de ez az időszak egyben lehetőség is arra, hogy tudatosabban figyeljünk az egészségünkre. Az említett tápanyagok bevitele mellett érdemes figyelni a derékbőségre, az adagok méretére és az ultrafeldolgozott élelmiszerek arányára is.

